支付轉帳應通知 央行：快釋出現金

「國內銀行QRCode行動支付都會寄確認簡訊通知，但是轉帳時卻沒有！」國民黨立委賴士葆14日立院質詢時說，QRCode行動支付雖有簡訊通知，但轉帳功能卻沒有，要求8大行庫即時改進。另外，賴也問到紓困振興的關鍵施力點，央行總裁楊金龍說，趕快釋出現金，讓老百姓能消費很重要。

轉帳後要簡訊通知

賴士葆問，銀行實施QRCode支付服務時，是否都遵循金管會所發布的《QRCode掃描支付應用安全控管規範》？第6條「確保傳輸過程不被竄改洩漏」及第8條「未驗證通過之QRCode應拒絕交易」處理平台必須核對商店與顧客的資料一致，金管會主委顧立雄回應說，沒有驗證通過的QRCode要拒絕交易執行。

「能不能要求轉帳用簡訊傳給轉帳者？」賴士葆問現場8大行庫代表說，「有的請舉手（無），都沒有啊！你們都沒有提供這個服務，本來轉1萬變成轉10萬，這是很嚴重的事情喔。」銀行代表說，會在存摺上面顯示，各銀行都有按月提供報表。賴說，「按月你就把餡都給露了啊，來不及啦，要及時啊，能不能做到即時？我要求做到這點。」

快撒錢讓老百姓花

呼應前一位國民黨立委曾銘宗的質詢，楊金龍曾說台灣可能呈現Nike的鉤狀復甦曲線，賴士葆提到，美國可能會出現負利率，美國總統川普也想要負利率，但FED聯準會主席鮑爾反對實施負利率，「但你說的Nike接近V型反彈耶。」楊金龍說，Nike是指下去後慢慢上來，類似但沒很翹，賴說，「那就不是Nike啦！」

「我國貨幣政策是否到頭了？」賴士葆問，因為美國現在就是採直升機撒錢，鮑爾則說要採取財政支出。楊金龍說，這次疫情因應多半以財政政策為主，貨幣政策主要是流動性，循環性問題最直接就是要把錢打出去，對GDP比較有貢獻。

國民黨立委賴士葆（右）說，QRCode行動支付雖有簡訊通知，但轉帳功能卻沒有，要求銀行即時改進。（photo by 直播截圖）

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