逼迫公銀行員推廣台灣Pay繳稅 財長蘇建榮：沒有

適逢報稅季，立委高嘉瑜今（14）日指出，財政部要求今年使用台灣Pay繳稅筆數目標，今年變本加厲，從10萬筆暴增到16萬筆，12天內調高三次，加深基層行員壓力。財政部長蘇建榮回應指出，過去曾有訂定KPI，但現在沒有要求。

高嘉瑜今日於立法院財委會上指出，由財金公司主導推出的台灣Pay共通支付標準，明明是財金公司業務，確由公股銀行訂定KPI，衝使用量，今年變本加厲，使得行員除了要忙紓困貸款，還要衝刺台灣Pay業績，反觀財金公司，只需要領手續費，但市占率卻不及街口支付與Line Pay。

高嘉瑜痛批，財金公司高層坐領高薪，卻用公家資源幫忙推台灣Pay，不想辦法如何優化其使用體驗，在網路上的負評相當多，市占率拉不起來的原因莫非就是穩定性不高、綁定銀行多為公股銀、綁定信用卡看得到卻用不到等原因。

蘇建榮答詢時表示，過去曾對台灣Pay綁定繳稅訂下KPI，但現在沒有要求，而且現在使用場景多，包括：四大超商等都可以使用，會用的民眾還是會用。

高嘉瑜指出，政府主導的行動支付標準，若想成為主流，不能只靠行員衝業績，自己本身也需強化自有競爭力，目前交易金額三分之二來自繳稅金，但自成立以來，交易金額僅498億元，但電子支付交易總額已經來到4.27兆，等於使用台灣Pay共通支付標準的比重僅佔1.16%。

不過，蘇建榮指出，電子支付涵蓋範圍包括信用卡、電支電票，範圍較廣泛，使得母數較大，不能依此類比。