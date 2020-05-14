台灣金聯董座空缺一年多 傳施俊吉將接任
懸空已久的台灣金聯董事長，財政部於今（14）日中午收到行政院來函，該懸缺由前行政院副院長、現任國家安全會議諮詢委員施俊吉接任。據悉，台灣金聯最遲下周將召開臨時董事會，推派施俊吉任董座一職。
台灣金融公司主要業務是在協助台灣金融機構處置不量債權，總計泛公股持股比例高達81.46%，也屬於財政部旗下泛公股事業機構，董事長人選需由行政院核定派任。
前勞動部長林美珠是台灣金聯前任董事長，但因是總統蔡英文表姊，遭受外界抨擊甚大，僅上任短短一日，就自行請辭下台，職缺至今已超過一年多，長期下來，一直是由總經理郭文進代理。
施俊吉現任為國家安全會議諮詢委員，是親綠營人士，行政院長蘇貞昌前次出任閣揆時，延攬施俊吉擔任金管會主委，而蔡英文擔任總統以來，施俊吉擔任過證交所董事長、行政院政務委員及行政院副院長等職。
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