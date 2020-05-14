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ATM轉帳達3萬元以上 銀行需傳簡訊通知客戶
由於客戶在銀行轉帳遭詐事件層出不窮，立法院財委會今（14）日通過臨時提案請金管會、中央銀行要求銀行公會於兩個月內擬定客戶使用ATM轉帳時，金額達30,000元以上，能收到簡訊確認通知，並於擬定後一個月內實施。
立委賴士葆等人今日提出臨時提案指出，有鑑於國內各型詐騙案件層出不窮，但目前使用ATM轉帳作業時，卻未獲得手機簡訊通知，加以確認與提醒，也未確保消費者權益與安心，爰提案請金管會與中央銀行要求銀行公會於兩個月內擬定，客戶使用ATM轉帳時，金額達30,000元以上，能收到簡訊確認通知，擬定後一個月內實施。
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