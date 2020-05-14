ATM轉帳達3萬元以上 銀行需傳簡訊通知客戶

中央銀行總裁楊金龍昨（13）日指出，台灣和美國態度一致、「不會實施負利率」，原因有二，一是負利率會衝擊銀行體系經營，央行貨幣政策傳遞機制也會跟著失靈，二是有許多存款族仰賴存款利息過活，負利率會衝擊這些存款戶，一旦這些人受影響緊縮消費，將不利國內經濟成長。

2020-05-14 00:00