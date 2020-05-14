中信Home Bank App首創對話式匯率查詢與試算

零接觸理財再升級，中國信託商業銀行將於後天（5月16日）推出首創對話式匯率查詢及試算功能，融入智能互動設計，不僅能提供當下匯率、比較過往匯率，更能結合帳戶餘額做幣值換算，「用講的」就能輕鬆掌握匯率資訊並試算各國幣值。

為鼓勵民眾加入零接觸理財行列，中國信託銀行今年5月18日的「一起換匯吧」快閃活動更加碼1,000組、共推出2,888組換匯優惠，邀請民眾一同搶便宜、體驗「用講的」換匯服務。

根據中信銀行統計，線上換匯筆數(含網路銀行與「中信 Home Bank」App)占比逐年提升，去(2019)年底占該行總換匯筆數的83%，其中利用中信 Home Bank App換匯為大宗，占57%。

中信 Home Bank App是該行客戶目前主要使用的換匯通路，客戶通常先查匯率，部分民眾會試算金額、查帳戶餘額，然後進行換匯交易。

為優化客戶體驗，中信銀行推出的線上對話式匯率查詢及試算功能，讓客戶在登入中信 Home Bank App情況下，開啟語音助理「小B」，即可開始使用。除了查詢最新匯率，還可詢問「目前美金匯率有比昨天好嗎？」系統將提供兩天匯率讓客戶比較。

若詢問「我的美金帳戶可以換多少台幣？」系統則自動查詢客戶帳戶餘額並換算幣別金額。無論換匯、設定匯率到價通知、預約分行存提外幣等，皆可向語音助理「小B」說出需求，系統將直接導引至對應頁面，「用講的」都會通。

中信銀行本(5)月「一起換匯吧」快閃活動將於18日上午9時至下午3時30分進行，當日上午9時至12時更加碼優惠組數，推出2,888組新台幣兌換「美元」或「當日公布驚喜幣別」之限量線上換匯優惠。

美元最高可減免3.5分，未搶到限量優惠的民眾，當日線上換匯仍可享新台幣兌換14種外幣即期匯差優惠，美元最高可減免2分。

尚未持有中信銀行外幣帳戶的民眾亦可線上立即開戶，即日起至今年6月30日止，開立My Way外幣數位存款帳戶，可享14種外幣換匯優惠與每月一次外幣ATM提領或存款免手續費優惠，現省至少新台幣100元。