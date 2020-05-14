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刷卡要小心！被盜刷高達九成來自網購

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
金管會主委顧立雄今（14）日在立法院財委會答詢指出，信用卡盜刷案件中，網路等非面對面交易占了93%。 圖／聯合報系資料照片
金管會主委顧立雄今（14）日在立法院財委會答詢指出，信用卡盜刷案件中，網路等非面對面交易占了93%。 圖／聯合報系資料照片

金管會主委顧立雄今（14）日在立法院財委會答詢指出，信用卡盜刷案件中，網路等非面對面交易占了93%，金管會已採取相關防盜刷措施，包括強化安全認證、即時用簡訊通知持卡人等。

立委吳秉叡質詢指出，信用卡盜刷案件，2016年後金額往上增，2018年有23.59億元，2019年前六月，每月都在1億元以上。

顧立雄表示，2019年全年14億元，占當年簽帳金額3.22兆元，比率是0.04%，比率不高；2020年1到2月，被盜刷金額2億元，占1到2月簽帳4,900億元的比率也是0.04%，並未大幅增加。

顧立雄說，信用卡盜刷主要是網路等非面對面交易，占93%，所以金管會採取一些防盜刷措施，包括對網路交易要採相關安全認證，單筆交易5,000元以上，或國外交易累積五次以上，銀行要透過簡訊或e-mail即時通知持卡人，或透過APP推播給持卡人。

吳秉叡說，常有陳情人反映盜刷案件銀行處理很慢，顧立雄表示，依信用卡定型化契約規定，發卡機構查證若是被盜刷，都是發卡機構要負責，發卡構構查證確實需要一點時間，金管會會看相關流程是否能再簡化。

此外，金管會2016年提出電子支付比率五年倍增計畫，設定目標2020年達52%，吳秉叡問，目前執行情況？

顧立雄說，2019年12月底是40.91%，今年底能否達目標，目前正看使用ATM轉帳購物能否納入，若可納入，就有達到目標可能，若無法納入，達成目標就有一定困難。

國內電子支付比率還無法過半的原因，顧立雄表示，主要是我們環境跟日本接近，使用現金不怕被偽造，台灣治安不錯，小商家不怕收現金被搶，加上ATM很多，領現金很方便。

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