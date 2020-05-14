新台幣開盤 貶值2.4分
新台幣今（14）日早盤以29.930元兌1美元，貶值2.4分開出。
美國聯準會 （Fed） 主席鮑爾周三看淡經濟前景，中美緊張關係加劇，恐慌指數 VIX 上升，美債殖利率下滑，美元和國際黃金走高，美股四大指數集體下挫，道瓊指數收盤大跌516點，為連續三個交易日收黑。
台北股匯開盤受挫，新台幣開低之後，隨著台股跌幅收斂，新台幣止貶轉升，目前來到29.880元價位，升值2.6分。
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