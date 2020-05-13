因疫情卡債淪協商 顧立雄要求銀行應允可續扣水電費

金管會今（13）日晚間發布新聞稿表示，受疫情影響還款有困難者，經協調各家銀行後，銀行公會宣布各銀行延長信用卡及其他個人貸款之債務協處機制期間，從原本的7月底延至2020年12月底。同時主委顧立雄中午在紓困會議中也說，若民眾信用卡因疫情有困難陷債務協商，若有定期繳水電費需求，銀行需給予維持續用。

金管會強調，於5月12日邀集銀行公會及相關銀行討論，達成展延期限、申請展延金融產品、 適用對象、持卡額度及展延期間個人信用紀錄不受影響等五項協議。

金管會表示，展延期限方面，由原2020年7月底止延長至12月底止。民眾如受疫情影響還款有困難者，可於受理期限內向銀行申請緩繳或展延3至6個月。至於申請展延金融產品個人金融產品，包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等。信用卡帳單之應付帳款得申請緩繳3至6個月，緩繳期間免收違約金及循環利息；其他個人貸款本金或利息得申請展延3至6個月，展延期間免收違約金及遲延利息。

另外在適用對象方面，考量疫情影響範圍廣泛，銀行業之紓困機制宜儘量支持客戶，請各銀行受理客戶申請個人債務協處措施時，合理考量客戶受疫情影響之情形，不限醫護人員、居家隔離或居家檢疫者為對象範圍，並請銀行依實務受理情形，調整其網頁內容。

第四點協議是信用卡持卡人的額度，銀行應兼顧客戶需求及風險控管，於客戶申請個人債務協處措施時，不宜通案限制持卡人使用其信用卡權利，應充分考量持卡人使用信用卡之必要情形，如利用信用卡定期扣繳水、電費等生活相關必需之支出，須予以維持續用。五是展延期間個人信用紀錄不受影響。

金管會表示，民眾如確實受疫情影響且還款有困難者，可在受理期限2020年12月底前向往來銀行提出申請，倘已經申請過展延的民眾，如仍持續受疫情影響者，可在上述期限內再向銀行提出申請。金管會希望銀行支持客戶渡過疫情衝擊也協助客戶理債，客戶也要珍惜自己的信用。