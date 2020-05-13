母公司支持力道恐減弱 中華信評調降保德信人壽評等

保德信人壽母公司尚未完成其可能會對位於台灣的人壽子公司採取的處分計畫，中華信評認為，因母集團是否將會繼續支持該子公司的不確定性正持續增加中，出售過程會使保德信人壽的信用品質風險升高。

基於此，中華信評將其對保德信人壽的長期發行體信用評等與財務實力評等由「twAAA」調降為「twA」，並解除該公司評等於2020年2月24日置入的「信用觀察負向」狀態。保德信人壽「發展中」的評等展望，基於中華信評認為，保德信人壽的評等將與其未來可能之新任股東的信用結構相關。

中華信評認為，由於保德信集團有意出售其位於台灣的子公司，導致該公司是否會繼續獲得來自母集團之隱性支持的不確定性持續升高，因此相較於之前在集團中具有的高度策略性地位，保德信人壽目前在母集團中的地位為非策略性集團成員，該公司信用品質目前是反映該公司的個別基礎信用結構。

中華信評預期，保德信人壽將可繼續維持其在國內市場中的競爭力，但其市占率相對較小。不過保德信人壽應能運用其在保障型保單商品方面採取的積極策略、穩固的顧客忠誠度，以及其銷售團隊有極具韌性的銷售通路而減緩其規模劣勢。

中華信評預期，若保德信人壽未在其業務與財務政策上做出重大改變，該公司未來數年內應能將其資本水準維持在普通等級。此外，該公司將會維持相對保守的投資配置，並將其外匯風險部位維持在可控管的範圍內。