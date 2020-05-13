中信銀方便付用戶 可望突破120萬人

嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19，新型冠狀病毒)疫情改變民眾日常消費行為，如減少出門避免染疫風險、出門用餐頻次減少、增加外帶外送及網購需求，帶動行動支付的使用率。中國信託商業銀行今（13）日指出，以銀行存款帳戶連結各家電子支付錢包扣款的「方便付」服務，今年交易量大幅成長，1月到4月的交易總金額相較去(2019)年同期成長四倍，顯示連結帳戶扣款已逐漸成為消費支付新選擇。

隨著電子支付業務開放，行動支付方式從連結信用卡消費擴展至連結銀行存款帳戶扣款，中國信託銀行表示，「方便付」服務目前連結電子支付錢包業者包括街口支付、LINE Pay Money(原LINE Pay一卡通帳戶)、icash Pay、悠遊付、橘子支付，連結電子票證業者包括悠遊卡，用戶以30歲以下最多、占46%，其次是31歲至45歲、占42%，上線至今累計綁定人數已逾80萬人，今年總綁定人數可望突破120萬人。

「方便付」今年1月到4月總交易金額較去年同期成長四倍，每人每月平均交易金額較去年成長三倍，顯示連結帳戶扣款的使用率提升。

各家行動支付業者亦因應疫情推出防疫回饋活動，街口支付自今年3月16日起推出使用點餐自取、外送功能，筆筆回饋10%現金無上限；LINE Pay Money自今年4月16日起推出指定線上購物和點餐使用LINE Pay Money付款，筆筆消費享LINE POINTS 5%點數回饋，每月17號再享LINE POINTS 12%點數回饋。

除了行動支付使用率增加，中信銀行數位帳戶My Way亦有顯著成長，截至今年4月底，My Way數位帳戶戶數較去年同期成長逾350%，「中信罩您」活動響應政府防疫，亦帶動開戶與提升品牌聲量。

中信銀行續挺防疫，推出「防疫宅經濟大禮包」，即日起至今年6月30日止，新戶申辦My Way數位帳戶享一次口罩購買費用全額回饋；另消費後若於60天內以My Way數位帳戶綁定中信方便付連結扣款，或設定本人中信卡自動扣繳，最高可合計獲得新台幣100元回饋金。

無論新、舊戶以My Way數位帳戶於任天堂Nintendo eShop官方網頁消費並完成數位任務，加碼享一個月任天堂個人會員月費現金回饋86元，活動期間每月限享回饋一次，回饋名額無上限。