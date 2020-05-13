陳思寬接掌永豐金董座 中經院院長由王健全代理

中華經濟研究院院長陳思寬確定接掌永豐金控新任董事長，成為首家由女性出任董事長的民營金控，同時她也辭去中經院院長一職，現由副院長王健全代理。

永豐金控今（13）日召開股東常會選出七席董事後，隨即召開董事會，推選陳思寬擔任董事長，為首家由女性出任董事長的民營金控。

陳思寬原為中經院院長，因接任永豐金董座，已辭去中經院院長一職，現由副院長王健全代理，中經院已於官網更新最新資訊。