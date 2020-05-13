疫情衝擊3月投資收益 台新金：持續增持外幣債券

台新金今天舉行線上法說會，總經理林維俊一開場就表示，受到新冠肺炎疫情影響，三月台新金出現未實現評價損失，投資收益比起去年同期衰退19億元，所幸4月市場回穩，大部分未實現評價損失已回升。未來持續增持外幣債券部位，與部分加碼台股。

林維俊表示，疫情對台新金影響主要在投資面，三月出現未實現評價損失，所幸市場四月回穩，大部分未實現評價損失在四月已回升；業務面與獲利面上，第一季利息收入與手續費收入比去年同期成長；且數位金融也有高達三倍的成長。

台新金投資長簡展穎表示，今年第一季投資受益比去年同期衰退19億元，其中銀行約佔5成、證券3成、投資彰銀股票佔8%。三月份市場大波動，股債不佳、美元資金緊縮，債券持有部位與股票部位產生評價上虧損，債券超過9成、1成是股票，因為買的是高信評債券，三月底美元緊縮有產生損失，4月回復正常，預期第二季投資收益可達到去年同期27億的水準。

針對後續投資配置，簡展穎表示，三月是特殊狀況，目前外幣債券過去一年與第一季有不錯的成長，持續布局外幣債券部位是近期目標，股票則是以台灣股市為主，第二季是除權息旺季，若基本面本質好會持續滿入，但不會買入過多。

另因疫情，全年手續費恐受到影響。林維俊表示，手續費因為疫情，有一些聯貸的大型案子往後遞延，因為部分地區停工或封城，第一季聯貸案很多案子無法進行，連帶手續費收入影響較大。但全年目標仍希望可以小幅成長，財管希望維持原來目標，信用卡預估會有小幅下滑，經紀業務預估會成長，聯貸案手續費會下滑。

此外，6月1日保德信人壽即將開標，台新金作為買家之一，林維俊表示，台新金長期策略是成為銀行、保險、證券的完整金控，不會針對個案做評論，牽涉到個案無法回答。

針對彰銀即將進行董監改選，林維俊也表示，彰銀案目前是更一審退回高院已進行過3次準備庭，第4次準備庭預計5月29日召開，當初台新2005年配合政府政策，正式標下彰銀經營權，期待政府實現當初諾言。