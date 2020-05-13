台灣人壽獲多項國際級獎項 備受國際肯定

好評不斷！中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司(簡稱「台灣人壽」)持續獲獎，今年上半年榮獲《全球品牌雜誌》(Global Brands Magazine)「2020全球品牌獎」(Global Brands Awards 2020)之「台灣最佳壽險品牌」(Best Life Insurance Brand, Taiwan)。

另獲頒《國際財經雜誌》(International Finance Magazine)「2020國際財經獎」(International Finance Awards 2020)之「台灣年度創新壽險公司」(Most Innovative Life Insurance Company, Taiwan)以及《全球商業觀點雜誌》(Global Business Outlook)「2020全球商業觀點獎」(Global Business Outlook Awards 2020)之「台灣最佳壽險公司」(Best Life Insurance Company, Taiwan)，備受國際高度肯定。

其中，《全球品牌雜誌》為英國知名媒體雜誌，提供世界各地品牌相關最新新聞、評論觀點及民意調查，其每年所舉辦之「全球品牌獎」含括銀行、保險、航空、零售、房地產業等領域，而保險業獎項自2016年開始舉辦，自2018年起連續三年台灣人壽皆奪得此項殊榮。另《國際財經雜誌》及《全球商業觀點雜誌》皆為金融及商業分析之專業雜誌，台灣人壽持續獲獎顯示不管在企業經營績效，或商品創新、客戶服務及數位金融創新等各面向，皆擁有卓越表現。

台灣人壽不僅為中信金控旗下穩定獲利引擎，並以客戶滿意度、業務員平均收入達到領先業界為目標，在商品研發也以符合民眾保障與需求為出發，包括關注弱勢與特定族群推出多項業界首創商品；於客戶服務上打造高營運效率，開展結合區塊鏈技術之多項創新理賠服務，更積極發展業務員數位轉型，研發一系列銷售行動化工具，取得國內多項專利認可，協助業務員全面應用數位工具，提供保戶快速且完善的服務。

此外，接軌世界潮流強化企業永續作為，積極推動ESG，落實責任投資原則及永續保險原則，追求永續經營發展。秉持善盡企業社會責任，從退休、醫養照顧直到其往生的各種需求，如送藥到府、到府沐浴，及失智人口的家庭照顧等，持續與社福團體或基金會合作，循序建構起銀髮族生態圈。