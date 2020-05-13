快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

全球人壽保單貸款 推首月免息優惠

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

5月正值所得稅繳稅季，財政部特別延長申報繳稅期至6月底，如因疫情繳稅困難，也可申請延期或分期，同時也推出四大減稅措施；而在此共體時艱期，全球人壽秉持「因為愛責任在」品牌理念，願與保戶站在一起，回饋保戶長期支持，貼心「Love 樂福貸」保單借款專案活動(5/1-8/31)，提供符合專案條件的保戶一個月免息優惠，而且保戶只要完成「保戶專區會員資料驗證」後，在FB社群網站上分享專案活動，就可以依照分享次數(每日限一次)獲抽獎名額，有機會抱得1萬元的全聯禮券

全球人壽指出，「Love 樂福貸」保單借款專案活動有兩大特色：

特色一、享優惠，免息優惠。符合專案對象之要保人於專案期間新增保單借款，且自新申請借款日起算三個月（含）內要保人無還款紀錄且保單持續有效，全球人壽提供該筆新申請借款金額一個月免息優惠，而且單張保單不限借款次數皆可享有優惠，但同筆新申請借款之免息優惠僅限一次。

特色二、抽好禮，分享抽獎。保戶完成「保戶專區會員資料驗證」後，分享「Love 樂福貸」保單借款專案於FB社群網站可參加抽獎活動，且依分享次數(每日限一次)提供抽獎名額，但同一要保人僅限一個中獎名額，將於專案結束後舉辦抽獎活動，共抽出122名得獎人，包括全聯禮券1萬元共2名、禮券1千元共20名、以及禮券6百元共100名。

全球人壽也提醒民眾，當保單借款本息超過保單價值準備金時，將會發生保險契約效力停止等效果，請審慎評估借款需求，以保障自身權益。

保單 禮券 全聯

延伸閱讀

保單責準率下調 6年期高利儲蓄險將絕跡

誘保戶借錢買保單 南山人壽挨罰

7月起新保單變貴了 保費估漲1成

史上首次責準利率降至零 躉繳6年期儲蓄險將絕跡　

相關新聞

金管會：受疫情衝擊者 房貸、車貸、卡債可展延到年底

金管會主委顧立雄今宣布，民眾如受疫情影響還款有困難者，房貸、車貸、消費性貸款、卡債可向銀行申請展延到年底，信用卡帳單緩繳...

楊金龍：台灣不會負利率 發行數位貨幣沒有時間表

對於中國大陸數位貨幣即將試點發行，中央銀行總裁楊金龍今（13）日表示，央行一直注意央行數位貨幣（CBDC）發展，中國大陸...

群益投信 獲台灣最佳基金公司獎

亞洲知名權威資產管理雜誌《亞洲投資人雜誌》（Asian Investor Magazine）舉辦的年度基金大獎得獎名單出爐，群益投信榮獲今年台灣區最佳基金公司大獎。

避險需求 美元優存人氣旺

在新冠肺炎疫情逐漸緩和後，以美國為首的主要國家紛紛對於中國大陸處置新冠肺炎的作法表達出不滿情緒，令人擔憂再度興起貿易戰風險，銀行表示，預料未來避險需求將有助支撐美元走勢，無論是有實質美元需求，或是分散配置，在低利環境之下，不妨考慮銀行外幣優惠專案，多賺一些利息收入。

新台幣開盤貶值1分 為29.930元

新台幣今（13）日早盤以29.930元兌1美元，貶值1分開出。

撐餐飲！中信金融園區暖心降租 最高降幅逾八成

餐飲服務業受到新冠肺炎疫情嚴重衝擊，為幫助商家度過難關，中信銀於今年4月起，即主動協助位於南港總部的「中信金融園區」內商...

保單責準率下調 6年期高利儲蓄險將絕跡

金管會保險局昨（12）日提早公布下半年保險業各幣別新契約保單責任準備金利率，一如預期新台幣降1碼（1碼等於0.25個百分點），美元與人民幣均降2碼，澳幣降最多高達4碼；因全球利率太低，調整後，繳費時間三年以下新台幣保單責準率首度見到零利率，且因利率過低，過去市場主流的高利6年期儲蓄險，恐將正式走入歷史。

金管會出手…逼國人揮別儲蓄險 重新擁抱保障本質

金管會昨（12）日一公布下半年新的台幣與外幣責任準備金利率，壽險業者表示，若再加上營運成本等，幾乎已設計不出合理價位的儲蓄險，未來民眾只能接受長期甚至終身壽險，或是加了很多健康意外加值服務的綜合險。

4年前熱銷 總統套幣今年冷

央行發行的第十五任總統就職紀念套幣，經過六天網路申購，至昨日中午截止時，金幣僅賣出網路配額的不到一半，銀幣只賣出配額的一成多。央行發行局長施遵驊表示，今年配合防疫和線上化趨勢，首次用網路提前開賣，沒有預設銷量目標。

個人紓困貸款延長 擴大適用

因應疫情衝擊，金管會將放寬個人貸款紓困措施，昨（12）日找來銀行研商達共識，房貸、車貸等個人貸款紓困申請期間，將延長至今年底，申請對象也同意放寬，不再限身分別，受疫情影響者年底前都可申請紓困，將貸款展延三至六個月。

紓困貸款手續費收取 須符比例原則

申請個人貸款紓困後，銀行能否要求停用信用卡？金管會昨（12）日與銀行業者研商達共識，銀行在兼顧風險控管及客戶同意下，可採限額方式，讓申請紓困的持卡人，繼續刷卡代扣水電費及日常消費等支出。

勞工融資方案 名額將增加

勞動部推出額度新台幣10萬元的「勞工紓困貸款」，申請件數將達標50萬件，為避免掛一漏萬，行政院政委龔明鑫昨（12）日宣布，確定會增加名額，將由勞動部於今日的紓困貸款平台上提出討論，決定實際額度。

熱門新聞

國內首次新台幣責準率「歸零」 六年期儲蓄險走入歷史

史上首次責準利率降至零 躉繳6年期儲蓄險將絕跡　

保單責準率下調 6年期高利儲蓄險將絕跡

10萬元勞工紓困貸款 名額加碼至少30萬

怎分辨真假紓困民眾？延禧攻略一席話點出關鍵

勞工紓困貸款已爆量 勞長：至少再加碼30萬名額

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。