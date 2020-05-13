全球人壽保單貸款 推首月免息優惠

5月正值所得稅繳稅季，財政部特別延長申報繳稅期至6月底，如因疫情繳稅困難，也可申請延期或分期，同時也推出四大減稅措施；而在此共體時艱期，全球人壽秉持「因為愛責任在」品牌理念，願與保戶站在一起，回饋保戶長期支持，貼心「Love 樂福貸」保單借款專案活動(5/1-8/31)，提供符合專案條件的保戶一個月免息優惠，而且保戶只要完成「保戶專區會員資料驗證」後，在FB社群網站上分享專案活動，就可以依照分享次數(每日限一次)獲抽獎名額，有機會抱得1萬元的全聯禮券。

全球人壽指出，「Love 樂福貸」保單借款專案活動有兩大特色：

特色一、享優惠，免息優惠。符合專案對象之要保人於專案期間新增保單借款，且自新申請借款日起算三個月（含）內要保人無還款紀錄且保單持續有效，全球人壽提供該筆新申請借款金額一個月免息優惠，而且單張保單不限借款次數皆可享有優惠，但同筆新申請借款之免息優惠僅限一次。

特色二、抽好禮，分享抽獎。保戶完成「保戶專區會員資料驗證」後，分享「Love 樂福貸」保單借款專案於FB社群網站可參加抽獎活動，且依分享次數(每日限一次)提供抽獎名額，但同一要保人僅限一個中獎名額，將於專案結束後舉辦抽獎活動，共抽出122名得獎人，包括全聯禮券1萬元共2名、禮券1千元共20名、以及禮券6百元共100名。

全球人壽也提醒民眾，當保單借款本息超過保單價值準備金時，將會發生保險契約效力停止等效果，請審慎評估借款需求，以保障自身權益。