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央行定存單利率驚見「倒掛」 2年期利率竟低於1年期

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

銀行游資滿溢，反映在中央銀行今（13）日2年期定存單標售上，不僅得標利率大幅低於市場預期，甚至還比九天前標售的1年期定存單利率更低、罕見出現「倒掛」情況，足見銀行為去化資金，不惜流血壓低利率搶標盛況。

央行今日標售2年期定存單400億元，得標利率只有0.347%，不只低於市場預期的0.36%、為歷史新低，甚至還跌破4日發行的央行364天期定存單0.352%水準。

「連央行定存單標售利率都倒掛了，實在太稀奇」，銀行資調主管說。

央行今天標售的2年期定存單利率，為2013年8月重啟2年期定存單標售以來的新低水準。

按理說，每年5月因繳稅因素，市場資金會趨緊，但今年受到新冠肺炎疫情衝擊，繳稅期間延長一個月至6月底，資金緊俏因素遞延，國內金融市場資金水位居高不下，急需去化管道。

「利率這麼低，代表大家一窩蜂搶著標，甚至不計成本了」，銀行資調主管說。

央行目前每月固定標售一期2年期定存單，金額只有400億元，相較於央行每月固定標售364天期定存單，金額達1,700億元，籌碼相對稀少。

定存 央行

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