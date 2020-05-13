楊金龍：台灣不會負利率 發行數位貨幣沒有時間表

對於中國大陸數位貨幣即將試點發行，中央銀行總裁楊金龍今（13）日表示，央行一直注意央行數位貨幣（CBDC）發展，中國大陸有其發展的背景與理由，而台灣現金使用情況良好，電子支付、信用卡也非常方便，目前現金占GDP比重還在上升，因此，央行數位貨幣還在試驗中，但目前沒有推出的時間表。

立法院財委會委員今（13）日赴財金公司考察，央行總裁楊金龍、財金公司董事長林國良、總經理黃昱程，以及立法委員賴士葆、費鴻泰和蔡壁如出席。

楊金龍會後受訪時強調，中國大陸推行數位貨幣，有其急迫性的背景，台灣與其他央行的進度差不多，都是在進行試驗中，目前為止，台灣並未將發行數位貨幣列為當務之急，而是持續強化電子支付系統，像是用手機綁定銀行信用卡，台灣現金仍舊十分流通、ATM也很方便。

對於台灣是否會邁向負利率，楊金龍回應，美國聯準會一直強調美國不會負利率，這一點和日本、歐元區不同，特別是台灣是以銀行體系為主，若實施負利率會導致銀行利潤縮水、衝擊銀行經營，央行貨幣政策傳遞機制向來仰賴銀行體系，如果銀行受到衝擊，央行貨幣政策傳遞機制也會受到影響，這是台灣必須要考慮的因素。

此外，國內有很多存款人靠利息生活，負利率對存款人不利，一旦這些存款族消費不振，經濟發展也會受到影響，「我們態度跟美國聯準會態度一樣，不會負利率」。