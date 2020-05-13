規模剩不到3,000萬元 第一金科技債ETF 6月23日下櫃
進軍債券ETF不久的第一金投信，旗下「第一金科技債10+」（00835B）因規模已不到3,000萬元，日前投信公告該ETF申請清算，櫃買中心今（13）日指出，第一金科技債10+將於6月23日起終止上櫃，此前投資人仍可於市場交易。
第一金投信去年才加入債券ETF發行，當時一口氣推出科技債、金融債和美債ETF，希望迎合法人需求。但受到相關產品趨向飽和，後進投信除非有突圍策略才能成長，迄今第一金三檔債券ETF規模仍偏小，科技債10+最新更剩下2,935萬元，早已低於法定要求的1億元，受益人則為13人。
日前第一金投信於官網公告，科技債10+向金管會申請終止信託契約，核准後由櫃買中心公告，該ETF將於6月23日終止上市，而這也是不久前中信中國美元IG債清算後，又有債券ETF說掰掰。第一金科技債10+是首檔下市的產業債ETF。
櫃買中心指出，第一金投信將在該ETF終止上櫃後，持續辦理投資人服務事宜，投資人可洽第一金投信網站了解。
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