公銀推台灣Pay大躍進 破300萬戶使用

財政部明（14）日將出席立法院財委會，據報告指出，台灣Pay由八大公股銀行動銀行率先導入，自2017年推動至今，總計公股銀使用者介接數，金融卡317.8萬戶及信用卡46.1萬戶，累計交易量為1,495.7萬筆及468億元。

財政部明日將出席財委會「我國推動行動支付的相關規範與面臨可能資訊安全風險的因應機制」進行專題報告，公股銀行加入「台灣Pay」以擴大應用場域

及提高使用者為目標，推動進行以整合生活帳單、導入超商、結合信用卡等步驟循序漸進發展，透過繳稅、繳費、消費及轉帳等四大交易面向，與民眾食、衣、住、行各項生活層面充分結合。

據統計，截至3月止，繳費應用場景包括公用事業費、規費、學雜費等各項生活帳單共計6,000餘項，消費部分導入商家數，金融卡與信用卡分別為13.7萬家以及2.3萬家。

財政部督導公股銀行推動「台灣Pay」，在業務拓展同時亦應兼顧風險控管，公股銀行就行動支付之資訊安全措施，均確實遵循中華民國銀行商業同業公會全國聯合會訂定「金融機構提供QRCode掃描支付應用安全控管規範」、「金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準」等規定，執行相關業務應用之安全控管機制，並透過財金公司統一資安管控機制及技術規格，就購物及繳費等交易進行逐筆檢核，避免竄改、偽造，確保交易核實入帳，完備交易資訊安全及消費者權益保護。

財政部指出，「台灣Pay」具共通規格特性，自2017年由公股銀行率先推動，建構開放及互通之優質行動支付環境，公股銀行將持續規劃與商家業者合作，結合民間資源、擴大應用與優化服務，便利民眾支付體驗。

鑑於數位化、電子化及行動化金融服務已成主流，財政部將督請公股銀行落實資訊安全法規，健全資安管控機制，掌握資安風險最新動態，及時檢視資訊面、交易面及制度面相關控管作業之有效性及完整性，於金融科技發展趨勢中，兼顧業務拓展、營運風險及客戶權益，達成普惠金融及創新經濟之政策目標。