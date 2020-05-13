國內新冠肺炎疫情趨緩 元富送暖心好禮號召捐血

國內新冠肺炎疫情趨緩，民眾提高外出頻率，除了郊外踏青，元富號召員工與民眾響應捐血。元富證券今(13)日於總公司大樓前，發起「2020元富挺你熱血」好血有你捐出幸福活動，邀請同仁、附近上班族與民眾，一同挽起袖子熱血助人。

台北捐血中心表示，新冠疫情影響民眾捐血，目前台北市A型、B型、O型及AB型各類型血液存量僅四至七天庫存量。為鼓勵民眾捐血，台北捐血中心要求第一線工作同仁及志工加強防疫措施，全程配戴口罩，確保捐血人在安全的環境中完成捐血。捐血中心也呼籲目前各捐血車都有做好清潔等措施，民眾不用擔心，歡迎踴躍響應捐血。

元富證券總經理李明輝及各部室主管響應捐血活動。李明輝表示，台灣血液基金會揭露，此次新冠肺炎疫情，國內並無減少醫院用血需求。但受到疫情影響，全台捐血站的捐血人數下降，緩解缺血問題成當務之急。

近期國內疫情趨緩，民眾逐步恢復日常生活，元富鼓勵民眾前往捐血，帶給社會最及時的幫助。捐血不僅可以幫助他人，據醫學報導，捐血還能促進新陳代謝，有益健康，是助人益己的善行。台灣國民捐血率排名世界第一，元富樂於成為善的橋樑，讓捐血可以更便利，募集更多熱血。

此外，新光金控及關係企業，12年來募得超過63萬袋熱血，新光人壽慈善基金會每年均受到台灣血液基金會肯定，獲頒「捐血績優團體」殊榮。元富證券響應新光，今年起主辦捐血活動，號召民眾加入捐血行列，持續推廣捐血，期以實際行動發揮企業影響力，用正向溫暖挹注社會更多善與愛。

「2020元富挺你熱血！」於今天上午9點半至下午4點半，在北市敦南摩天大樓前進行。元富為感謝所有熱血相挺的民眾，加碼贈送暖心好禮，現場可獲得一禾堂紅豆麵包、桂圓茶及元富精緻傘，民眾反應熱烈，天氣炎熱絲毫不減捐血民眾的熱情。