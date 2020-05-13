元大銀行數位防疫零距離 紓困繳稅投資免煩心
「紓困度難關、振興拼經濟」，元大銀行力挺勞工及企業，提供多元化的數位金融服務管道及產品優惠方案，響應政府相關紓困政策，持續推動普惠金融工作，兼具企業經營與社會關懷，秉持著「從寛、從簡、從速」原則，提供勞工及企業的最佳選擇方案。
方案一、貸款服務
為協助小規模營業人於疫情期間能正常營運，緩解疫情影響，元大銀行提供每戶申請最高50萬元、自核貸日起至2021年3月27日止固定利率1%、2021年3月28日起機動利率1.98%、貸款期間最長為5年(第一年得選擇只繳息不還本)之貸款專案融通資金。
另外，針對勞工辦理紓困貸款，提供每人申請最高10萬元、年利率1.845%、貸款期間最長為3年貸款專案，並可進行線上申辦。另有貸款及信用卡利率調降方案。
方案二、繳稅服務
元大銀行今年以信用卡繳納綜所稅、房屋稅均免收手續費，綜所稅最高可享6期分期0利率優惠；個人信用貸款推出「繳稅靈活貸」限時優惠專案，只要在6月底前完成申貸，享前3期固定0.88%優惠利率，手續費最高減免6,000元，貸款期限最長7年，可視需求選擇不綁約之還款方式，並提供線上申辦及對保服務。
方案三、外幣優惠定存/換匯服務
受疫情影響，外幣利率及匯率市場上沖下洗，為提供最佳投資避險工具，元大銀行自即日起至今年5月31日止，推出「美利加倍2」美元優惠定存專案，透過網路銀行或行動銀行進行換匯轉存美元定存帳戶，可享3個月1.48%利率優惠。
另外，自今年4月20日至6月30日，每周一透過個人網銀或行動銀行進行「外幣換匯」交易，即可享美元或日圓「一期一匯」限定加減碼優惠匯率，最高可減碼3分。
為讓客戶體驗與銀行零距離的數位金融服務及線上交易功能，即日起至今年6月30日舉辦「芬特克 全民運動會」活動，除了提供最高七次免費跨行轉帳優惠，只要完成3項指定交易任務(登入行動銀行 + 跨行轉帳 + 外幣換匯/基金申購交易)，就可月月抽PS4 Pro。
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