市場傳營收有雜音 晶技誤遭投信大砍
石英元件大廠晶技（3042）上月創下67.8元波段高點後，股價一路盤整回檔，不過值得注意的是，近5個營業日內，投信大砍晶技持股約1.35萬張，是本波段晶技跌破月線的主因。
由於投信圈盛傳該公司5月營收有受到砍單影響而減少，因此投信整體持股水位已降至上月的3分之1水準，不過公司表示，整體出貨量還是不變，只是每月的狀況不便表示，第2季還是會比第1季好。
法人認為，由於石英元件產業邁向大成長，無須看單月營收起伏隨投信賤賣持股。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言