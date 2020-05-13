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市場傳營收有雜音 晶技誤遭投信大砍

經濟日報 / 記者呂安涔／台北即時報導

石英元件大廠晶技（3042）上月創下67.8元波段高點後，股價一路盤整回檔，不過值得注意的是，近5個營業日內，投信大砍晶技持股約1.35萬張，是本波段晶技跌破月線的主因。

由於投信圈盛傳該公司5月營收有受到砍單影響而減少，因此投信整體持股水位已降至上月的3分之1水準，不過公司表示，整體出貨量還是不變，只是每月的狀況不便表示，第2季還是會比第1季好。

法人認為，由於石英元件產業邁向大成長，無須看單月營收起伏隨投信賤賣持股。

晶技 營收

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