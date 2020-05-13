群益投信 獲台灣最佳基金公司大獎

亞洲知名權威資產管理雜誌《亞洲投資人雜誌》（Asian Investor Magazine）舉辦的年度基金大獎得獎名單出爐，群益投信榮獲今（2020）年台灣區最佳基金公司大獎。

Asian Investor 每年從亞洲各國，依照投資團隊專業研究及應變效率、基金績效表現、產品創新服務、機構法人與一般投資人是否願意推薦等項目，評選出當地一家最佳的基金管理公司。以一個完全無金控和外商集團資源的在地投信獲得此項大獎，對群益投信來說是莫大的光榮與肯定。

群益投信總經理陳明輝表示，國內投資人風險意識日漸提升，不論在報酬穩健、低波動的產品，或是有紀律且符合人性的理財機制，其潛在需求皆大幅增加，因此，一直以來公司在主被動產品線發展、退休理財及交易機制等面向積極開創新局，如今已累積出一定的成果，所有的努力也反應在獎項肯定。

今年公布的各項基金獎中，群益投信囊括的獎項類別包括公司品牌、國內外股票型產品、主被動式操作產品及定期定額，也創下自1999年以來已連續21年獲頒國內外各大基金獎共計112項獎座的得獎的紀錄。

群益投信積極建立多元產品線，致力協助投資人在不同人生階段達成不同的理財目標，如今跨領域產品皆能獲獎連連，不只彰顯出投研團隊跨領域的操盤能力，更證明群益投信是均衡發展的全方位資產管理公司。

此外，群益投信更戮力在退休理財領域推展相關諮詢與服務。自2017年至今，群益投信擔任私校退撫儲金自主投資計畫專業顧問，2019年報酬率為保守型6.37%、穩健型14.74%、積極型19.41%，三種投資組合均繳出優異成績。

為使「讓一群人受益」的核心理念從私校教職員擴及至全民，2019年群益投信也獲選為「好享退」全民退休投資專案的參與業者，推出群益全民退休組合傘型基金，幫助投資人打造最適合自己的退休理財規劃。

在理財機制方面，群益投信持續推陳出新，領先同業推出「群益金智動」智能理財系統，把自動化理財機制導入傳統理財顧問服務，提供每個投資人最合適的投資模組建議。

「群益日日扣」機制，投資人可從每月1日到31日隨意選擇自己方便的扣款日期，紀律投資因此更靈活，還可根據報酬率，設定低點加碼及逢高減碼，讓定期定額優勢更加倍，群益投信未來將持續提供投資人更優化的退休理財產品及服務，滿足日益多元的投資理財需求。