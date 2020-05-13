撐餐飲！中信金融園區暖心降租 最高降幅逾八成

餐飲服務業受到新冠肺炎疫情嚴重衝擊，為幫助商家度過難關，中信銀於今年4月起，即主動協助位於南港總部的「中信金融園區」內商家降租，降租幅度從8%至36%不等，同時也配合政府防疫政策中大型營業場所紓困，降幅最高達86%，合計減免租金逾1000萬元，共計28家商家受惠。

中信銀表示，疫情影響消費者上門，為協助商家度過難關，中信金融園區內商家今年3月營業額與去年同期相比，營業額減少達15%以上的承租戶，中信銀行依實際營運狀況調降4月至6月、共3個月租金，調降幅度從8%至36%，另外，配合政府防疫政策中大型營業場所如宴會廳、健身中心等調降租金，降幅最高達86%。

在共同對抗疫情期間，除了中信金融園區好食城增設防疫貼心小提醒與用餐活動隔板，讓員工與民眾安心享用美食外，中信銀行並協助媒合園區餐飲業者推出超值午餐便當，鼓勵中信同仁前往消費，如欣葉小聚、明月館、漢堡王都推出便當，更吸引米其林一星等級的添好運與了凡油雞飯便當進駐園區，不到200元就能享用星級美食。

同時，鼓勵商家推出各式外帶餐點優惠，如金爸爸大馬風味精緻餐盒、涮乃葉外帶火鍋自煮，莫凡彼、1010湘與非常泰等餐廳，外帶餐點85折優惠，也與知名外送平臺合作，將餐點外送到家。

中信銀配合紓困政策，全面實施多項寬緩機制，提供個人包含反映中央銀行降息1碼，合計減息房屋貸款利率0.50%、個人信用貸款利率及信用卡循環利率各可減息0.75%、企業周轉金貸款展延或提供優惠利率等項目，提供寬緩繳款及利率調降措施。截至目前為止，今年4月30日開辦的勞工紓困貸款，申請案件已突破12萬件，房貸、信貸加碼降息方案也逾400件。