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數位金流 去年電支消費4.27兆

聯合報 / 記者陳美君／台北報導
中央銀行總裁楊金龍周四將赴立法院財委會進行「我國推動行動支付的相關規範與面臨可能資訊安全風險的因應機制」專題報告。圖／聯合報系資料照片
中央銀行總裁楊金龍周四將赴立法院財委會進行「我國推動行動支付的相關規範與面臨可能資訊安全風險的因應機制」專題報告。圖／聯合報系資料照片

中央銀行總裁楊金龍昨指出，為促進行動支付的發展，亞洲國家陸續推展QR Code共通支付標準，以整合規格，便利商家及消費者使用，我國推動時程早於新加坡、香港、澳洲、馬來西亞及日本等國，未來財金公司將持續與金融機構共同推廣行動支付，便利大眾使用。

楊金龍將於周四赴立法院財委會進行「我國推動行動支付的相關規範與面臨可能資訊安全風險的因應機制」專題報告，昨天出爐的書面報告顯示，去年全年國內使用電子支付工具消費的金額合計四點二七兆元，較上年三點八一兆元增加百分之十二。

截至今年二月，國內金融卡、信用卡與電子票證分別達一點○七億、四八○三萬與一點二九億張，以此計算，每人平均持有四點五三張金融卡、二點○三張信用卡和五點四七張電子票證。

楊金龍表示，台灣「國家級」QR Code共用平台自二○一七年十月上線至今，處理的交易金額逐年成長。截至二○一九年底，共三十二家金融機構、逾十萬家特約商店導入，累計交易筆數及金額分別為一四八二萬筆及六百六十九億元。二○一九年交易金額四百九十八億元，較二○一八年成長二倍。

楊金龍指出，台灣在二○一七年九月推出QR Code共用平台，領先星、港、澳、日等國，未來財金公司仍會持續與金融機構共同推廣行動支付，更便利大眾使用。

信用 馬來西亞 立法院 行動支付 楊金龍

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