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農保法三讀 陳其邁整理五大重點

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
行政院副院長陳其邁，整理《農業保險法》立法五大重點。取自陳其邁臉書
行政院副院長陳其邁，整理《農業保險法》立法五大重點。取自陳其邁臉書

行政院副院長陳其邁今（12）日指出，《農業保險法》今（12）日已由立法院三讀通過，該法有五大重點，包括「天災事故都有顧」、「農民保費有補助」、「保險人租稅優惠」、「保險業、農漁會雙軌制」以及「設立新台幣100億元農業保險基金」，盼能照顧農民、降低風險，更加有力。

陳其邁在臉書指出，一年夏天，大家都很期待高雄大樹香甜的玉荷包，但玉荷包，只要一遇到大雨、梅雨，就會影響收成，有許多農民，都已上了年紀，遇到收成不好，這一年就過得特別辛苦。他說，農民多次反映若有農業保險，天災時生活才會更有保障，因此，行政院也不斷積極推動農業保險法。

陳其邁表示，農委會自2015年開始試辦農業保險，制定專法，才有法源可以設立專責單位、提供保費補助、給予稅賦優惠，建立更永續的保障制度。他說，法案經行政院初審通過後，在農委會與立委們努力下，正式於今日三讀。

陳其邁也整理本法案五大重點，第一為「天災事故都有顧」，不只包括天災，也包括疫病、蟲害、毒害、市場、環境因素等，或其他不可抗力的事故；第二，「農民保費有補助」，透過政府補貼保費，提高農民投保意願，提升農保覆蓋率。

第三，「保險人租稅優惠」，增加提供保險服務的誘因；第四，「保險業、農漁會雙軌制」，保險業、經主管機關認可的農漁會，都能辦理農業保險業務，農漁民更方便；第五，「設立100億元農業保險基金」，精進農業保險的服務內容，提供保險人承保能力、建立農保數據資料庫、精算模型等。

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