研訓院調查 台灣銀行業高管最關心這五個行業逾放
台灣金融研訓院今(12)日發布最新4月份銀行高階主管指數(BEI)調查，國內銀行業者正密切觀察五類行業(觀光、餐飲服務、交通運輸、能源、石化)形成潛在逾放的可能，且認為今(2020)年5月到7月為關鍵期。
台灣金融研訓院金融研究所所長林士傑表示，逾放為企業營運困難的落後指標，截至目前，觀光、餐飲服務、交通運輸、能源、石化等五類行業的逾放情況還不明顯，但隨著疫情發生已有段時日，銀行業者本(5)月起將更密切關注逾放(指三個月未繳息)變化，多家銀行預計觀察至7月。
受訪的銀行業高階主管們認為，歐美市場需求下滑對出口的衝擊在3月還未完全顯現，預估4、5月影響可能會持續影響，我國第2季出口仍將面臨相當大的壓力。
調查顯示，銀行業者認為，目前企業授信戶最大的問題是新訂單需求低迷不振，市場需求能見度尚低，企業新訂單追加力道有限，此效應是否持續仍看歐美疫情發展，第2季底至第3季初為觀察重點。
海外市場方面，除了中國大陸之外，銀行業者特別關注，曝險金額較大但疫情尚未控制穩定國家，包括英國、日本、新加坡等。
新冠肺炎疫情影響銀行業今年獲利動能，業者傾向用優惠措施來彌補業務量，手續費收入的三大業務，包括：貸款手續費、財富管理手續費、信用卡手續費，都是未來衝刺重點。
受訪的銀行業者也表示，可能針對中長期客戶、優質客戶及紓困戶，祭出差異化的費率措施。
值得注意的是，雖然近期新台幣對美元維持強勢，但隨著美元指數走高、主要亞洲國家貨幣走貶，銀行高階主管對未來三個月的新台幣匯率看法轉趨保守，從看升修正至觀望。
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