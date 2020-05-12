史上首次責準利率降至零 躉繳6年期儲蓄險將絕跡　

因應新冠肺炎各國央行降息，金管會保險局今宣布提早調降壽險保單責任準備金利率，且繳費3年以下存續期小於6年的新台幣保單責準利率降至零，未來躉繳6年期儲蓄險將於市場上絕跡。

保險局今宣布，7月1日起壽險業新台幣保單調降一碼、美元保單調降兩碼、澳幣保單調降四碼，歐元保單10年期以下維持不變，10年期以上調降一碼；人民幣保單調降兩碼，但10至20年期調降三碼。調降後，新台幣保單責準利率降到1.5%，美元、澳幣、人民幣保單降到1.75%，歐元保單降到1%。

這次責準率調降後，繳費3年以內存續期6年以內的新台幣保單責準利率降為零。保險局官員表示，這是史上首次出現責準零利率的保單，但市面上已很少有這類的商品，現在市場上大部分商品保單存續期間都大於20年。

公勝保經戰略長李正偉表示，這類保單過去以郵局的躉繳6年期儲蓄險最有名，「責準率降至零，顯示這類保單在市場上將絕跡」，因為對保險公司來說很難設計，設計上不可能將預定利率設為零，雖然責準利率不一定要跟預定利率掛勾，但若預定利率過低保價金就無法往上走，若預定利率過高於責準利率，對保險公司來講提存壓力過大，基本上不會有保險公司設計這樣的保單。

針對這次責準利率調降衝擊，李正偉表示，責準利率調降後受影響最大是終身險，擴及儲蓄險、醫療險、健康險甚至失能險，只要有身故給付、有保價金的保單都會受影響。儲蓄險部分，預定利率會降低，但目前市面上大部分是利變型，就要看7月宣告利率平穩機制一起上路後，觀察宣告利率的情況；保障型部分，終身壽險、終身醫療險等保單受到年紀與存續期保費漲幅不同，年紀越輕者因存續期長影響最大，以30歲者保單存續30至40年來說，保費約漲一成。