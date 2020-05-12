都靠它！卡達來台發債 4月國際板債升溫

疫情掀起全球降息風，加速國際板債券提前贖回潮，不過所幸卡達政府4月來台發行美元國家主權債，讓國際板債發行量大幅升溫。據證期局今（12）日統計，國際板債4月發行14檔、金額高達68.6億美元，高於3月，且發行升溫金額高於遭贖回情況。

證期局官員表示，4月國際板債遭提前贖回仍有14檔、金額為24.17億美元，較去年同期金額僅1.57億美元，贖回情形依舊踴躍。因美國聯準會大舉降息，全球降息風大起，發行商大都提前贖回舊債再發行低利率較低的新債，衝擊國內國際板債的主要投資人壽險公司。

累計今年1~4月已遭贖回227.52億美元，以新台幣兌1美元29.92元換算，約為6,807餘億元，壽險業仍面臨資金去化問題，新錢投資收益率若沒有往年來得亮眼，恐怕就會衝擊壽險公司的投資績效，連帶影響保戶買到的利變保單宣告利率。距離顧立雄在立法院答詢時預估全年的9,037億元，幾乎四分之三均已贖回。

所幸卡達政府4月16日發行30年期美元債券，共50億美元，債券在台灣與盧森堡雙掛牌，有16.6億美元（約新台幣500億元）由台灣投資人認購，光是七大壽險資金就搶下14.1億美元，占率近85％。勉強暫緩壽險業資金去化棘手目題，被贖回後六個月可放現金部位，去尋找投資機會。

去年3月同樣因為卡達政府來台發債，因此去年3月發行量同樣衝高至68.73億美元。據證期局統計，今年4月新發行的國際板債仍高於3月的60.49億美元，截至4月底為止，流通在外655檔、餘額1,722.18億美元。