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富士達保經徵業務好手 津貼上看220萬

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
富士達保經董事長廖學茂。富士達保經/提供
富士達保經董事長廖學茂。富士達保經/提供

富士達保經今(12)日宣布，推出「五大徵才專案」，針對社會新鮮人、保險同業以及正在尋覓機會的待業人士，提供高額財務津貼與完整訓練，期盼吸引更多優秀人才加入富士達，逐步實現夢想，擺脫低薪及失業的困境。

富士達保經董事長廖學茂表示，保經代業的從業人數持續攀升，已是不可忽略的趨勢。近幾年許多保險業菁英希望提供客戶更合適的投保規畫，看準保經公司商品多元化，加上升遷制度彈性且透明，因此紛紛選擇加入保經公司，甚至還吸引到不少其他產業優秀人才轉換跑道，想加入百萬業務行列。

富士達保經身為台灣前十大保經公司，非常歡迎各路優秀人才加入，因此不斷優化徵才專案，希望提供最友善且優渥的實質支援。

6月即將迎來畢業潮，針對應屆畢業生和新鮮人，富士達「CEO新秀菁英專案」規劃九個月紮實的教育訓練和考照輔導，一步步帶領新人突破自我，蛻變成專業保險業務，且專案期間特別調降旅遊獎勵門檻，要讓新人輕鬆達成目標業績出國渡假，每月還能領取額外財務補助，快速累積人生第一桶金。

想投身保經公司的保險同業更能選擇參加「ODP轉敘菁英專案」，十個月專案期將重點培訓管理實務能力並提供更高額的財務津貼，協助資深同業人員盡速成立或擴展職場，開創更廣闊的保險事業。

對自我能力有信心的人，富士達也規劃「頂尖專案」讓各路好手挑戰獲取更高額津貼。

若參與CEO新秀頂尖專案達標，每月可領取最高6萬元，總計高達72萬元的額外補助，而參與ODP轉敘頂尖專案達標，每月更可領取最高10萬元，總計高達220萬元的額外補助。

加總業務佣金和專案津貼，更足足是2019年台灣平均月薪4萬1,883元的五至20倍之多。

受疫情影響而計畫轉換跑道或待業中的社會人士，富士達也提供「1000大企業人才招募培育計畫」，只需通過15個月專案期將直升「業務經理」，提供菁英人才快速晉升的管道，並能擇一參與CEO新秀菁英/頂尖專案或ODP轉敘菁英/頂尖專案，接受完善教育訓練、領取高額津貼。

疫情帶來的經濟衝擊，目前尚無法快速消退。不論是即將面對就業的大學新鮮人，還是被迫無薪休假的各行各業員工，都應盡量把握機會嘗試各種可能。富士達保經規劃多項徵才專案，歡迎有興趣的民眾至官網或FB粉絲專頁詳細了解。

富士 保險 徵才

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