業務員不當勸誘保戶借錢買保單 又有壽險公司被抓

金管會保險局近期緊盯壽險業務員不當招攬情事，尤其是業務員不當勸誘保戶借錢買保單，今年2月國泰人壽被抓到後，不到3個月，保險局今再抓南山人壽且開罰120萬元。

保險業務員為了賺佣金，不當勸誘客戶辦貸款買保單的情況層出不窮，去年保險局特別修改保險業招攬理賠辦法，明定保險公司在核保時，如果繳保費的資金來源是貸款或保險單借款，要了解客戶繳保費的資金來源是否為投保前三個月內同一保險公司的貸款或保險單借款，也要衡量保戶的財務狀況。違規可開罰60萬以上至1200萬以下罰款。

保險局今年2月才抓到國泰人壽發生業務員不當招攬情事，包含勸誘客戶用房貸買保單，或是業務員不當勸誘保戶用保單借款，再去買新的保單，且還發生投保爭議，因此開罰300萬元。

才不到3個月，保險局今天再抓南山人壽。保險局表示，對南山人壽去年7月金檢時發現，有業務員對保戶以保單借款方式購買投資型保單，且保單借款案件還是由賣投資型保單的同一位業務員送件，業務員在送交給南山人壽核保的報告書中，也沒有正確說明保戶的保費來源，南山人壽也沒有確實查證報告書中保戶的保費來源是否正屬實，因此開罰120萬元。