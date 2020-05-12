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國內首次新台幣責準率「歸零」 六年期儲蓄險走入歷史

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
金管會保險局今宣布提早調降壽險保單責任準備金利率，新台幣保單降1碼、美元保單降2碼、人民幣保單降2碼，從7月1日開始實施。 記者戴瑞瑤／攝影
金管會保險局今宣布提早調降壽險保單責任準備金利率，新台幣保單降1碼、美元保單降2碼、人民幣保單降2碼，從7月1日開始實施。 記者戴瑞瑤／攝影

金管會保險局今（12）日提早公布下半年保險業各幣別新契約責任準備金利率，一如預期新台幣降一碼（一碼等於0.25個百分點），美元與人民幣均降2碼，澳幣降最多高達4碼，同時因全球利率太低，調整後國內首度出現「零利率」的3年期以下新台與歐元保單，同時因利率過低，過去市場主流的高利六年期儲蓄險，恐將正式絕跡走入歷史。

保險局副局長張玉煇今日晚間宣布，有鑑於新冠肺炎疫情蔓延，對全球經濟景氣衝擊影響，美國聯準會及個國央行近期均採大幅降息的寬鬆貨幣政策，考量各幣別責利利率走勢有下降趨勢，為兼顧公司清償能力及保戶投保權益，並衡平商品費率穩定性，2020年下半年各幣別適用之新契約責任準備金利率，自7月1日起正式適用，新台幣、美元及澳幣保單各負債存續期間分別均調降1碼、2碼及4碼。

以市面上銷售最多的繳費期間六年期保單為例，目前調整後保障期20年的新台幣責準率降至1.5%、美元保單降至1.75%、澳幣降四碼同樣亦是1.75%。

歐元保單負債存續期間10年以下維持不變，超過10年期者調降1碼。人民幣保單負債存續期間除10至20年期間調降3碼，其他存續期間均調降2碼。調整後保障20年歐元最高降至1%、人民幣與澳洲美元一樣都降至1.75%。

不過若是繳費期在六年以下的新台幣保單已降0.75%，美元也只剩1%，因為利率已太低，壽險業很難設計出具競爭力的商品，尤其是保險局今日公布繳費期3年以內的新台幣責準率，史上首度出現零利率。保險局官員說，責準率降到0，意謂保險公司已經沒辦法設計出這樣的商品，過去這類躉繳六年期保單是市場主流，曾經大賣特賣，但如今正式絕跡，而未來繳費六年期以下、保障六年的台幣與歐美保單，也因難設計將在市面上絕跡。

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