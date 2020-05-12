楊金龍：去年電支消費破四兆 年增12%

中央銀行總裁楊金龍今（12）日指出，為促進行動支付的發展，亞洲國家陸續推展QR Code共通支付標準，以整合國內不一的規格便利商家及消費者使用，而我國推動時程早於新加坡、香港、澳洲、馬來西亞及日本等國，未來財金公司將持續協同金融機構共同推廣行動支付，便利大眾使用。

楊金龍將於本周四赴立法院財委會進行「我國推動行動支付的相關規範與面臨可能資訊安全風險的因應機制」專題報告，今日率先曝光的書面報告資料顯示，去（2019）年全年使用電子支付工具消費的金額合計4.27兆元，較上 (2018)年3.81兆元增加12%。

楊金龍指出，行政院於2017年將行動支付發展列為重要政策之一，並推動2025年行動支付普及率達 90%目標。但因國內行動支付 QR Code 規格互異、無法互通，個別商家與個別支付業者介接不便，衍生商店管理成本高、民眾難以識別及使用等問題。此外，因支付業者眾多，大多數業者如中小型銀行或基層金融機構，礙於服務規模或資源配置，無法參與行動支付服務，不利於整體市場健全發展。

為建構更完善的行動支付環境，財金公司協同銀行於2017年9月共同制定「QR Code 共通支付標準」，打造我國行動支付數位金流的高速公路，讓各銀行、基層金融機構、社會大眾及大小商家等，共享行動支付的便利，實踐普惠金融。

QR Code 共用平台自2017年10月上線至今，處理的交易金額逐年成長。截至2019年底計有 32 家金融機構、逾10萬家特約商店導入，累計的交易筆數及金額分別為1,482萬筆及669億元。其中2019年交易金額498億元，較2018年成長2倍。

楊金龍指出，台灣在2017年9月推出，領先星、港、澳、日等國，未來財金公司仍會持續協同金融機構共同推廣行動支付，更便利大眾使用。