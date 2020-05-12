保費7月確定漲逾1成！疫情衝擊壽險責準利率提早降息

因應新冠肺炎各國央行降息，金管會保險局今宣布提早調降壽險保單責任準備金利率，新台幣保單降1碼、美元保單降2碼、人民幣保單降2碼，從7月1日開始實施，以終身壽險影響最大，預估保費將漲一成以上。

過往保險局在每年11月會公布下一年的責任準備金利率，但受到疫情衝擊，各國央行大幅降息，美國聯準會更是降息六碼，使壽險公司承諾保戶的保單利率相對較高，反而產生利差損，影響保險公司健全經營，因此決議提早調降責任準備金利率。

保險局今宣布，7月1日起壽險業新台幣保單調降一碼、美元保單調降兩碼、澳幣保單調降四碼，歐元保單10年期以下維持不變，10年期以上調降一碼；人民幣保單調降兩碼，但10至20年期調降三碼。調降後，以20年期保單來看，新台幣保單責準利率降到1.5%，美元、澳幣、人民幣保單降到1.75%，歐元保單降到1%。

值得留意的是，繳費3年以下存續期小於6年的新台幣保單，與繳費期間3、4、5年存續期小於6年期的歐元保單，調降後責準利率降為零。保險局官員表示，這是史上首次出現零利率的保單，但市面上已經很少有這類的商品，現在市場上大部分商品保單存續期間都大於20年。

壽險公司主管說明，保險公司責準利率調降，代表保險公司要提列的準備金就會拉高，保險公司在銷售新保單時，就會以調漲保費，或是調降預定利率來反映，從過往來看，每降一碼保費漲幅約一成左右，以終身型壽險影響最大。

因應疫情，金管會這次特別提早調降責準金利率，金管會主委顧立雄昨出席立法院財委會也表示，年底前還會再討論一次責任準備金利率。