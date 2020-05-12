南山又被罰 金管會金檢查獲四缺失、罰180萬

金管會今（12）日表示，金管會去年7月對南山人壽辦理專案金檢時，發現南山違反保險相關法令，依法對南山處罰180萬元，及二項糾正。

金管會表示，南山被金檢查獲的缺失，包括第一，對保戶以保險單借款方式購買投資型保險商品，且保險單借款案件由同一招攬業務員送件，未在業務員報告書正確說明保險費來源，作業有欠妥，影響保險公司核保風險評估的正確性，且公司核保作業也未確實查證新保單業務員報告書所列保費來源是否屬實，未落實評估保戶適合度政策。

第二，辦理消費爭議案件的處理過程，就透過銀行通路招攬所衍生的消費爭議案件，未確實記錄查證過程結果，處理過程有欠妥適，及對有不當招攬紀錄的業務員未註記控管，不利落實招攬品質的控管。

第三，經查銷售過程錄音內容業務員，僅依公司所訂「錄音銷售過程紀錄範本」，以逐字方式向客戶宣讀，未有商品重要條款內容、除外責任及商品說明書重要內容的相關解說，不利確認客戶辦理該商品交易的妥適性，以及辦理保險商品上架審查作業，對商品分析有欠詳實情形，上架審查作業有待加強等。

第四，廣告文宣及保險商品說明書，未參考基金公開說明書或證券相關法規，揭露產品資訊及相關警語，不利落實金融消費者的保護、保險商品廣告文宣所揭露的資訊與基金公開說明書不一致，易致消費糾紛，以及商品說明書未完整揭露目標到期債券基金相關風險。

金管會呼籲保險業應確實依保險法相關規定，依業務性質及規模，按內部牽制原理訂定內部控制制度並落實執行，並應強化公司治理及法令遵循機制，以維護保戶權益及健全公司經營。