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銀行頂級信用卡瞄準高資產族群 推現金回饋無上限優惠

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

金融業今年推出信用卡繳稅，爭相切入高資產客戶族群，至少三家以上銀行推出相關刷卡繳稅現金回饋，包括永豐銀、中國信託商銀、星展銀，最優惠為永豐銀直接主打現金回饋0.3%回饋無上限，直接向繳稅大戶招手吸納高資產客戶族群。

銀行業者指出從繳稅切入高資產族群的已經成為市場重點策略之一；業者觀察，受到國際情勢影響，國人旅遊、消費等各項支出動能降低，為了活絡市場經濟、刺激消費支出。業者透過升級卡片優惠等方式，切入高資產群人士的錢包，挖掘潛在消費商機。

永豐銀行幣倍卡為例，主打刷卡繳稅現金回饋0.3%無上限，持卡人只要在5月、6月、7月任一個月，符合三條件之一，就可以享有刷卡現金消費回饋：第一、外幣帳戶存款月平均餘額達等值新台幣20萬元，第二、台外幣帳戶間換匯單筆金額達等值新台幣20萬元，第三、臨櫃投保外幣保單月扣繳單筆金額達等值新台幣20萬元以上。

永豐銀回饋活動以幣倍卡刷卡繳納綜所稅之扣繳總金額達新台幣100億元為上限，倘扣繳總金額提前額滿則將提早公告，結束0.3%回饋活動。

中國信託商旅鈦金卡卡友刷卡繳納稅款，可享0.2%現金回饋無上限之優惠，針對單筆稅額達新臺幣100萬元以上且一次付清之客戶，中國信託銀行加碼0.168%現金回饋，上限4.5萬元。

星展銀則推出持卡人僅需於星展銀Card+ app完成登錄後，即可參加刷卡繳綜所稅優惠方案，持卡人可視個人資金規劃需求，選擇滿額刷卡金回饋或是分期零利率二選一：繳稅金額達2萬元、10萬元或30萬元，分別可享100元、500元或1,000元的刷卡金回饋，繳稅金額達30萬以上可享12期分期零利率。

金融業者指出，今年銀行信用卡推出的無上限現金回饋比例為0.2%~0.3%，以2017年綜所稅最高級距1,031萬元以上、平均繳納稅額1,144.3萬元為例，現金回饋0.3%、相當可回饋逾34,000元。

刷卡 新台幣 永豐銀行

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