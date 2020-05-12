台幣走升存美元趁現在 這三家公銀祭美元高利1字頭

華南銀行推出限時「美元高利定存」優惠專案，不論是企業還是個人戶，無須搭配理財產品，一律享有美元4個月期、年息1%的高利定存優惠方案，活動期間至5月29日截止。除此，土銀祭出3個月年利率1%、合庫則以9個月期年息1%的美元定存優惠，藉此吸收美元存款。

近期新台幣兌換美元匯率不斷走高，屢見29字頭，也吸引了美元投資人開始逢低進場布局買進美元，但受到聯準會降息影響，目前國內市場已鮮少看到1字頭的美元定期存款利率。

華銀表示，申辦「4個月期、年息1%美元高利定存」優惠專案，不用綁定保險或理財產品，不管是新舊客戶，只要是以新台幣結購美元、或是從其他銀行匯入的美元資金，單筆定存金額個人戶在10,000美元以上、企業戶（含OBU客戶）在50,000美元以上，存款金額無上限，都可享有此優惠方案，相較於目前市場上3至6個月定期存款牌告利率在0.45%~0.5%間條件更加優惠。

同時，華銀也針對網路世代推出個人戶外幣SNY帳戶，不論新舊客戶都可以在華南銀行官網Bank3.0線上申請開立外幣存款帳戶，透過網路銀行辦理美元定期存款（限個人戶），享有3個月期年息0.6%的「網銀優惠定存」利率，一般外匯帳戶單筆3,000美元以上，SNY帳戶單筆1,000美元以上，即可承作。

公股銀行當中，土地銀行、合作金庫銀行也均有在5月推出1字頭的美元高利定存，土銀祭出3個月年利率1%、合庫則以9個月期年息1%的美元定存優惠，藉此吸收美元存款。

合庫指出，至22日止，推出9個月期年利率可達1%優利定存專案，另有有6個月年息0.75%、3個月年息0.65%可供選擇，起存額單筆交易5,000美元以上，可用網銀或臨櫃辦理，不限新、舊資金皆可承作。

土銀推出美元定存專案優惠，以「美元限額外匯優利定存專案」為例，單筆只要3,000美元以上，就能享3個月1%的年利率，不過該專案限定新資金，像是以新台幣結購外幣存款、他行外幣匯入匯款及美元現鈔存入等方式辦理，總額度只有3億美元、額滿就截止。