快訊

爭霸菲律賓海：關島戰略地位與美軍在西太平洋嚇阻能力

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台幣走升存美元趁現在 這三家公銀祭美元高利1字頭

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導

華南銀行推出限時「美元高利定存」優惠專案，不論是企業還是個人戶，無須搭配理財產品，一律享有美元4個月期、年息1%的高利定存優惠方案，活動期間至5月29日截止。除此，土銀祭出3個月年利率1%、合庫則以9個月期年息1%的美元定存優惠，藉此吸收美元存款。

近期新台幣兌換美元匯率不斷走高，屢見29字頭，也吸引了美元投資人開始逢低進場布局買進美元，但受到聯準會降息影響，目前國內市場已鮮少看到1字頭的美元定期存款利率。

華銀表示，申辦「4個月期、年息1%美元高利定存」優惠專案，不用綁定保險或理財產品，不管是新舊客戶，只要是以新台幣結購美元、或是從其他銀行匯入的美元資金，單筆定存金額個人戶在10,000美元以上、企業戶（含OBU客戶）在50,000美元以上，存款金額無上限，都可享有此優惠方案，相較於目前市場上3至6個月定期存款牌告利率在0.45%~0.5%間條件更加優惠。

同時，華銀也針對網路世代推出個人戶外幣SNY帳戶，不論新舊客戶都可以在華南銀行官網Bank3.0線上申請開立外幣存款帳戶，透過網路銀行辦理美元定期存款（限個人戶），享有3個月期年息0.6%的「網銀優惠定存」利率，一般外匯帳戶單筆3,000美元以上，SNY帳戶單筆1,000美元以上，即可承作。

公股銀行當中，土地銀行、合作金庫銀行也均有在5月推出1字頭的美元高利定存，土銀祭出3個月年利率1%、合庫則以9個月期年息1%的美元定存優惠，藉此吸收美元存款。

合庫指出，至22日止，推出9個月期年利率可達1%優利定存專案，另有有6個月年息0.75%、3個月年息0.65%可供選擇，起存額單筆交易5,000美元以上，可用網銀或臨櫃辦理，不限新、舊資金皆可承作。

土銀推出美元定存專案優惠，以「美元限額外匯優利定存專案」為例，單筆只要3,000美元以上，就能享3個月1%的年利率，不過該專案限定新資金，像是以新台幣結購外幣存款、他行外幣匯入匯款及美元現鈔存入等方式辦理，總額度只有3億美元、額滿就截止。

定存 新台幣 華南銀行

延伸閱讀

紓困情況大不同 擁千萬存款、志工、拄拐杖都來請

元大銀「美利加倍2」新資金定存1個月年息最高1.8%

樂活安養第一品牌 合庫首推長照種子行員課程

預期全球降息近尾聲 老行庫競推美元高利定存

相關新聞

史上首次責準利率降至零 躉繳6年期儲蓄險將絕跡　

因應新冠肺炎各國央行降息，金管會保險局今宣布提早調降壽險保單責任準備金利率，且繳費3年以下存續期小於6年的新台幣保單責準...

業務員不當勸誘保戶借錢買保單 又有壽險公司被抓

金管會保險局近期緊盯壽險業務員不當招攬情事，尤其是業務員不當勸誘保戶借錢買保單，今年2月國泰人壽被抓到後，不到3個月，保...

國內首次新台幣責準率「歸零」 六年期儲蓄險走入歷史

金管會保險局今（12）日提早公布下半年保險業各幣別新契約責任準備金利率，一如預期新台幣降一碼（一碼等於0.25個百分點）...

保費7月確定漲逾1成！疫情衝擊壽險責準利率提早降息

因應新冠肺炎各國央行降息，金管會保險局今宣布提早調降壽險保單責任準備金利率，新台幣保單降1碼、美元保單降2碼、人民幣保單...

南山又被罰 金管會金檢查獲四缺失、罰180萬

金管會今（12）日表示，金管會去年7月對南山人壽辦理專案金檢時，發現南山違反保險相關法令，依法對南山處罰180萬元，及二...

無上限、回饋高！盤點2020鄉民熱議的「宅經濟神卡」

面對新冠肺炎疫情全球大爆發，民眾外出意願大幅降低，人人深怕自己成為下一個確診病例。不過與此同時也意外促進宅經濟不斷升溫，許多在家悶壞的民眾除了追網路劇殺時間，紛紛轉為上網血拚、叫外送，滿足不能出門逛街的購物慾。如果善用信用卡的紅利點數回饋，上網爆買的暢快感更是一點也不輸給在實體通路消費！

台幣走升存美元趁現在 這三家公銀祭美元高利1字頭

華南銀行推出限時「美元高利定存」優惠專案，不論是企業還是個人戶，無須搭配理財產品，一律享有美元4個月期、年息1%的高利定...

超佛心！這家公司發給員工每人3,000元消費金

新冠肺炎疫情嚴重衝擊消費與經濟景氣，政府積極推動紓困，京城銀行（2809）為了敦親睦離、照顧在地鄰里，決定發給全行員工每...

京城銀配息1.5元 現金殖利率4.6％

京城銀（2809）今（12）日股東會通過配發每股現金股利1.5元， 現金殖利率達4.6％，同時完成董事改選；預訂5月28...

潤成入主南山人壽10年將至 工會：系統更新成噩夢

2018年9月南山進行稱為「境界計劃」的電腦系統更新，但卻衍生出多起保單糾紛，並遭金管會懲處；南山人壽保險股份有限公司企...

第一銀行捐贈防疫物資 守護第一線醫護人員

新冠肺炎蔓延全球，醫療院所的防疫物資需求也日益增加，第一銀行於5月11日捐贈兩台全新紅外線熱像測溫儀、熱顯測溫偵測器，以...

京城銀發給員工每人3000元 鼓勵消費不找零

京城商業銀行（2809）今（12）日舉行2020年股東常會，順利完成第15屆董事改選，並通過2019年配發每股現金股利新...

熱門新聞

勞工10萬元紓困貸款50萬滿額 行政院：確定加碼

辛苦的勞工和農漁民有領到錢？ 萬元紓困之亂始末一次看

超佛心！這家公司發給員工每人3,000元消費金

京城銀發給員工每人3000元 鼓勵消費不找零

國巨看5G 被動元件需求前所未見

保費7月確定漲逾1成！疫情衝擊壽險責準利率提早降息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。