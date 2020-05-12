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超佛心！這家公司發給員工每人3,000元消費金
新冠肺炎疫情嚴重衝擊消費與經濟景氣，政府積極推動紓困，京城銀行（2809）為了敦親睦離、照顧在地鄰里，決定發給全行員工每人3,000元消費金，並發起「不找零」運動，希望鼓勵員工防疫作戰之餘，可以抽空和家人、親友聚會，把消費金花掉，也緩解這段期間的鬱悶心情。
京城銀行今（12）日上午股東會，董事長戴誠志宣布要發給每位員工3,000元消費金，希望員工把錢花在鄰里商家，提振消費、照顧在地，戴誠志更希望員工這段期間防疫心情抑鬱，在疫情趨緩下，可以利用這筆錢去消費、聚餐、聯絡親友感情，也讓京城銀員工深深感受到戴董的體恤與佛心，感謝大股東、經營層的支持，推己及人、嘉惠鄉里。
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