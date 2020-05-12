京城銀配息1.5元 現金殖利率4.6％

京城銀（2809）今（12）日股東會通過配發每股現金股利1.5元， 現金殖利率達4.6％，同時完成董事改選；預訂5月28日為除息交易日，6月19日完成現金股利發放，京城銀表示，法定盈餘公積正式超越資本額，明年起就不必受限於銀行法第50條現金股利不得超過1.5元的門檻。

京城銀表示，2019年稅後純益34億元，每股純益2.99元，淨值報酬率（ROE）8.93％、稅後資產報酬率1.21％。資產品質在審慎的風險管理與授信政策下維持一定水準，截至2019年底逾放比率0.01%、呆帳覆蓋率9,917.55％，優於同業平均；資本水準方面，截至2019年底止，總資產規模2,827億元，資本適足率為15.04%，第一類資本比率為14.56%。

京城銀今日股東會改選董事，選出董事七席（含獨立董事3席），新當選董事包括天剛投資代表人戴誠志及代表人蔡炅廷、富強投資代表人蔡忠昌及代表人歐慶順。三席獨立董事則由陳肇隆、姜宏亮及侯全富擔任。新任董事之任期三年，自2020年5月12日至2023年5月11日止，後續召開臨時董事會推舉戴誠志續任董事長。

展望2020年，京城銀表示，將持續深耕長期往來的忠誠客戶與社區經營，同時強化數位金融服務發展與創新金融業務開發，為客戶及夥伴提供更優質更有效率的服務。預期在體質轉好的基本條件下，今年各項預期營業目標分別為台外幣總存款年度均值1,982 億元、台外幣總放款年度均值1,579億元，盡全力為股東創造最大利益。

京城銀指出，運用長期經營在地社區發展優勢，積極配合政府辦理紓困方案，截止2020年5月8日協助828戶申請央行紓困融資方案，融通資金超過4.6億元，位居民營銀行之冠。

另外，在疫情緩和時發起「不找零運動」，率先同業加碼發放每名員工3,000元，希望同仁帶著家人或朋友到生活周遭的商家「消費不找零」，全行總動員為活絡社區經濟盡心力。