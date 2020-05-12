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潤成入主南山人壽10年將至 工會：系統更新成噩夢

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

2018年9月南山進行稱為「境界計劃」的電腦系統更新，但卻衍生出多起保單糾紛，並遭金管會懲處；南山人壽保險股份有限公司企業工會 今（12）日表示，新系統更新之後的日子讓所有南山的保戶、所有的業務員都持續在噩夢中。

南山人壽工會表示，新系統不斷地在錯誤與修正當中輪迴，雖然主管機關要求要有第三方獨立的審查機構，對南山境界提出改善計畫，「並每天對金管會提出報告」，但是從業務員端仍持續收到保戶反應的許多問題的現象來看，若依媒體報導，似乎問題僅僅局限投資型保單，但事實是如此嗎？工會持續把蒐集到的資料反應給金管會，只能說問題絕不是南山高層所說的那麼簡單，要讓保戶大眾放心 ，請主管機關公佈第三方獨立審查機構對境界計劃的審查報告，唯有公開透明才能讓大眾安心與放心。　　

南山工會表示，潤成入主南山人壽10年股權移轉期限將屆，尚且不論南山是否符合上市櫃的規定，如若境界計劃的問題伴隨股權轉移，後果將無法想像，也讓工會不得不呼籲各界注意，南山股權開放或轉移及其可能衍生出來的問題，讓大股東套利變現出場，留下未解難題給所有保戶、業務員、金管會，應為大家所不樂見。　　

南山工會表示，2011年潤泰集團與寶成集團合資成立的「潤成控股有限公司」，以21.6億美元，買下南山人壽97.57%股權，遠低於中國信託出價的30億美元，價差8.4億美元，折合約新台幣252億，就是要解決公司與業務員間勞資問題，但卻無任何改善越演越烈，金管會當時宣佈的五大審核標準中的第一項：買方必須承諾保障保戶及員工權益，除了喊出幸福企業的口號之外，到底做了什麼？以違反勞動基準法遭裁罰件數來看，南山公司為違反勞基法裁罰最大戶，開罰全國第一 。

而業務員身分定位為何？若依最高行政法院的僱傭判決，為何不提撥勞工退休金 ？若為公司聲稱的承攬，為何持續以業績考核評量阻斷業務員生路？為何薪資說扣就扣，不需事先說明？為何2016年4月公司承諾要另訂的「業務人員撫卹辦法 」卻延宕至今？唯業務員身分問題困擾已久，影響最大，但擁有龐大資源的南山人壽，除了以訴訟來對付業務員之外，曾拿出了什麼具體的方案來討論嗎？　　

南山人壽企業工會在有限的資源下試圖釐清業務員工作屬性、消弭與資方的勞資爭議問題，境界系統錯誤百出，端賴業務員協助除錯並維繫保戶信心，在系統未能穩定運作前，工會表示，將持續監督公司營運。

南山人壽 金管會 勞工退休金

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