第一銀行捐贈防疫物資 守護第一線醫護人員

新冠肺炎蔓延全球，醫療院所的防疫物資需求也日益增加，第一銀行於5月11日捐贈兩台全新紅外線熱像測溫儀、熱顯測溫偵測器，以及全身型防護衣與隔離衣等重要防疫物資給花蓮門諾醫院，並由院方趙福厚總執行長與吳鏘亮院長兩位代表接受物資，希望為辛苦的前線防疫醫護人員多添一分保障，攜手度過疫情。

第一銀行表示，在得知門諾醫院因設備不足，目前仍採人工輪班方式，以額溫槍測量全院進出人員的消息後，立即協助捐贈兩台全新紅外線熱像測溫儀、熱顯測溫偵測器及防護衣等迫切所需之物資，期望盡一點心力共同守護醫護人員及病患家屬健康。

第一銀行及第一銀行文教基金會有感於離島及偏鄉地區醫療資源不足，已連續十年舉辦義診活動，且對門諾醫院長期投入偏鄉醫療的用心深感認同，連續五年與該院攜手合作，今年預計於9月將一同前往花蓮卓溪鄉、萬榮鄉，持續關懷花東偏鄉居民的健康。

五年來，共贊助門諾醫院73場的肝病篩檢巡迴診療、四場肝病病友會講座，希望能幫助患者及早發現、及早治療，擁有健康美好的生活。