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京城銀發給員工每人3000元 鼓勵消費不找零
京城商業銀行（2809）今（12）日舉行2020年股東常會，順利完成第15屆董事改選，並通過2019年配發每股現金股利新台幣1.5元，以昨日（5月11日）收盤價32.60元計，現金殖利率達4.60%，訂於5月28日為除息交易日，6月16 日完成現金股利發放。
京城銀今年進行董事改選，選出董事七席（含獨立董事三席），新當選的董事包括天剛投資代表人戴誠志及代表人蔡炅廷、富強投資代表人蔡忠昌及代表人歐慶順，仍由京城建設集團相關投資公司為法人董事為主，顯示經營團隊維持穩健。
三席獨立董事則由陳肇隆、姜宏亮及侯全富擔任，其中侯全富為新任獨董，但是京城銀前總經理；新任董事任期三年，自今年5月12日至2023年5月11日止。
京城銀行長期經營在地社區發展，有鑒於新冠肺炎疫情緩，發起「不找零運動 」 ，率先金融同業加碼發放每名員工新台幣3,000元，董事長戴誠志希望同仁帶著家人或朋友到生活周遭的商家「消費不找零」，鼓勵員工在分行鄰近店家消費時，儘量不要找零、不要殺價，以行動支持社區經濟活絡。
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