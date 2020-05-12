無上限、回饋高！盤點2020鄉民熱議的「宅經濟神卡」

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文／葛緯詩

面對新冠肺炎疫情全球大爆發，民眾外出意願大幅降低，人人深怕自己成為下一個確診病例。不過與此同時也意外促進宅經濟不斷升溫，許多在家悶壞的民眾除了追網路劇殺時間，紛紛轉為上網血拚、叫外送，滿足不能出門逛街的購物慾。如果善用信用卡的紅利點數回饋，上網爆買的暢快感更是一點也不輸給在實體通路消費！

以下就要來透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，告訴你網路刷卡消費時，大家首要考量的關鍵有哪些？同時盤點2020年紅利點數回饋無上限的網購神卡，讓我們一同共襄盛舉這波宅經濟盛況！





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網友挑選網購神卡重點一：回饋上限

一般來說，精打細算的消費族群在網路刷卡消費時，首重回饋的部分，透過數據調查發現，網友最在意的其實是「回饋有無上限」。市面上有些信用卡打著超高回饋比例，但每個月回饋上限往往只有幾百元，隨便刷個一萬元左右就滿額，然而消費者普遍是想在消費大筆金額時，透過信用卡來賺取可觀的回饋，達到變向折扣的效果。如果信用卡回饋的天花板太低，就算有再高的回饋比例，吸引力也會因此大打折扣。





網友挑選網購神卡重點二：免年費門檻高低

再來就是關注信用卡權益和優惠時，幾乎同等重要的信用卡年費問題。現在有越來越多信用卡主打終身免年費，或是透過申請電子帳單、綁定相關電子支付應用，就可以享有免年費的優惠。畢竟透過信用卡消費除了方便以外，最重要的也是希望能藉此達到省錢的效果，如果需要繳年費，或者達到一定消費門檻或次數才能夠免除，等於需要花更多心思想如何在回饋與年費中取得平衡，自然增添許多麻煩。





網友挑選網購神卡重點三：回饋比例

回饋比例也是挑選信用卡時重要的考量要素之一，因為直接影響到你能拿到的回饋高低。目前市面上的回饋比例普遍介於1%至1.5%，高於這個回饋比例的就屬於不錯的信用卡，通常會被不少網友給推薦。







綜觀以上三點網路刷卡消費時網友最在意的事，以下也很貼心的替大家整理出幾張較熱門的信用卡，這邊選出非現金回饋，採紅利或點數回饋、無上限且免年費條件容易達成的信用卡。



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玉山Only卡

這張卡最大的特色在於獨特的「升等制度」，也就是只要你累績消費金額越高，銀行給你的回饋也就越多，且現在申辦玉山Only卡新戶無條件升等至Level 3，等於直接享有國內1.6%、國外3.6%；如累積消費升等至level 5，最高享國內3.2%、國外5.2%，回饋無上限。回饋的紅利點數還可以直接折抵次期帳單金額，相較數位點數只能折抵指定通路的消費，大幅增加使用上的便利性。



此外疫情當前，除了上述讓你網路消費賺飽飽的紅利點數回饋，透過外送服務點餐，刷玉山Only卡使用Uber Eats點餐「當期帳單」滿3次還可以獲得紅利點數1000點（等同刷卡金100元），每期上限2000點；購買KKBOX Prime，可享有買3個月送3個月等同5折的優惠等等，無疑是被許多人遺漏的宅經濟神卡之一。





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回饋公告有效期限：2020年6月30日

免年費方式：使用玉山帳戶自動扣繳信用卡款及帳單e化享免年費優惠





玉山Pi卡

推出有一段時間的玉山Pi卡大家應該都不陌生，基本國內2%、國外3%的P幣回饋，被不少人歸類在無腦神卡；綁定Pi拍錢包APP消費享4%、指定通路5%的P幣回饋且無上限，以國內消費的回饋比例來看仍是相當好用的一張卡片。

雖然獲得的P幣只能於指定通路折抵，不過目前全台有超過18萬個Pi合作店家可抵用，還可以拿來繳交路邊停車費、水費、電費、健保費等等，廣泛的適用範圍彌補了非現金回饋的不便性。

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回饋公告有效期限：2020年8月31日 免年費方式：每年有消費，年年免年費





聯邦賴點卡

這張卡最大特色為只要申辦聯邦電子化帳單並成功綁定LINE Pay，享國內2%、國外3%的LINE Points點數回饋，符合一般人對「神卡」回饋比例的要求，且回饋無上限，LINE Points能使用的地方也相當廣泛，不怕沒地方折抵。

近期還有加碼2%的活動，只要用LINE Pay Money（原一卡通帳戶）繳交聯邦銀行信用卡的卡費，再加碼回饋2%的LINE Points，額外回饋的每月上限為300點，等同繳納金額在1萬5000元以內，皆可享有國內4%、國外5%的超高回饋；指定通路還有7%、有上限的回饋，相當實用。

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回饋公告有效期限：2020年7月31日 免年費方式：使用電子化帳單成功且有效期間內享免年費





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