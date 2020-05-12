元大銀「美利加倍2」新資金定存1個月年息最高1.8%

面對新冠肺炎疫情全球大爆發，民眾外出意願大幅降低，人人深怕自己成為下一個確診病例。不過與此同時也意外促進宅經濟不斷升溫，許多在家悶壞的民眾除了追網路劇殺時間，紛紛轉為上網血拚、叫外送，滿足不能出門逛街的購物慾。如果善用信用卡的紅利點數回饋，上網爆買的暢快感更是一點也不輸給在實體通路消費！

2020-05-12 15:03