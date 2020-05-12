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元大銀「美利加倍2」新資金定存1個月年息最高1.8%

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

新冠肺炎疫情全球肆虐，在各國經濟復甦尚未明朗前，美國聯準會（Fed）在今年第一季再度宣布調降基準利率，各大銀行紛紛調降美元存款牌告利率。許多銀行近期也推出「短期」、「限量」的外幣方案，但須注意是否高門檻或限制綁定高資產頂級客戶等條件。

元大銀行5月推出「美利加倍2」美元新資金定存專案，1個月年息最高1.8%，3個月年息最高1.68%，滿足在疫情升溫、全球經濟低迷中大部分客戶的外幣理財需求，但需符合「新資金」條件（不限新台幣或美元）皆可辦理。

元大銀行的「美利加倍2美元定存專案」，活動期間從即日起至2020年5月31日止，額度有限，適合手上有充沛美元資金，或想透過美元規劃投資計畫者，為資金暫時尋找一個獲取較高利息的停泊處。

疫情 定存 元大

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