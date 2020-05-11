商品策略奏效 台灣人壽首見Q1經常性正利差

中信金控子公司台灣人壽聚焦資產負債管理，持續推動外幣保單的商品策略奏效，避險前經常性報酬率扣除保單責任準備金成本後，首見在今年第1季就出現正利差。

壽險公司的經常性收益，主要來自現金股利、債券利息與租金收入，不包含資本利得，由於現金股利通常在第2與第3季落袋，台壽能夠在無現金股利收入挹注下，在第1季就讓經常性利差轉正，難能可貴。

中信金控今（11）日舉行線上法說會，台壽的保單責任準備金成本今年3月底降至3.4%史上新低，連帶使得第1季的避險前經常性報酬率3.42%扣除前述3.4%保單資金成本後，呈現經常性正利差，為台壽併入中信金後首見。

台灣人壽資深副總葉栢宏表示，經常性利差轉正，主因商品銷售策略得宜。台壽近年持續提高外幣保單的新契約銷售占比，不含保戶自負盈虧的投資型保單在內，台壽的傳統型新契約保費當中，外幣占比已經來到八成。

今日法說會，台壽也例行公布去（2019）年底的每股隱含價值（EV），其為公司淨值加上有效契約的價值，更能彰顯一家壽險公司的身價。

台壽去年底每股EV為47.2元，較前年底40.8元回升，該公司史上第二高。葉栢宏表示，去年EV增加，主因2019年獲利貢獻、權益類資產未實現利益回升164億元、新契約價值增加142億元、去年增資約100億元等因素所致。