中信金統計…旅遊刷卡腰斬 電商消費倍增

中信金昨舉行法說會，發言人邱雅玲表示，觀察新冠肺炎疫情期間的客戶行為，在第一季刷卡金額出現明顯變化，包括旅遊消費銳減五成，以及電商消費呈現倍數成長等。民眾近期最關心的紓困措施方面，截至昨日，勞工紓困貸款十萬元案件，中信銀一家就收了十二萬件申請。

中信金今年第一季稅前盈餘一四二點三八億元，稅後盈餘為一二一點六億元，每股稅後盈餘（ＥＰＳ）為○點六二元。中信金表示，今年首季全球金融市場雖受新冠肺炎疫情大幅影響，但整體獲利在銀行及保險雙核心發展策略奏效下，第一季稅後盈餘仍較去年同期成長將近百分之十。

邱雅玲指出，目前各部會紓困貸款專案，不包含勞工紓困貸款和信用卡本息緩繳，中信銀受理案件已經是國銀第三高，而勞工紓困十萬元貸款，名額僅五十萬人，中信銀就收到十二萬件申請案，其中有九成以上導流至線上申請。

不只貸款在線上辦，所有線上金融交易在疫情期間都更為活躍，邱雅玲表示，中信銀的自動化通路交易已經高達百分之九十二點五，包括ＡＴＭ、網銀、行動銀行（手機）皆有成長。

另外，新冠肺炎疫情在信用卡刷卡金額結構中也能看到影響，邱雅玲說，第一季旅遊類別的消費「腰斬」，百貨、交通類別也呈現衰退，反之，電商消費有倍數成長，醫療藥妝則增兩成以上，外送平台、量販超市消費也都有增加。

新加坡石油巨擘興隆集團（Hin Leong Trading）聲請破產，中信銀證實踩雷，授信金額約九千萬美元，邱雅玲表示，預計在第二季提列五成，之後視情況提列，最壞打算是今年提列完畢，也因此恐影響今年海外獲利，獲利貢獻從百分之卅下修降到百分之廿幾。