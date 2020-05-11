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富達國際：全球經濟U型復甦機率達六成

經濟日報 / 記者張瀞文／即時報導

富達國際發布報告指出，全球經濟出現U型復甦的機率達六成，投資人將面臨低/負利率、負債偏高、非常規貨幣政策、財政支出規模空前的金融環境，價格錯置將製造投資機會。

富達國際指出，各國的封城和限制措施預期在夏季逐步解除，但在年底前各地民眾將繼續保持社交距離。由於通貨膨脹下跌、失業率居高不下、經濟嚴重衰退，將逐步形成新經濟秩序。

富達國際全球資產管理投資長麥卡菲利（Andrew McCaffery）指出，歷史上不乏大型危機帶出全新政府政策、經濟模式及社會結構的例子。例如，在2008年全球金融海嘯，就衍生出一個低利率、低成長，及央行反覆干預市場的時代。

麥卡菲利說，在新經濟秩序下，政府加大干預市場，將取代自1980年代起奉行的自由市場政策。積極財政政策將肩負更多重任，並與貨幣政策一起推動經濟發展。至於公司治理與永續價值，在這次危機中得到證實，日後有望被廣泛採納。

麥卡菲利表示，亞洲一直扮演長期推動全球經濟的角色，在新經濟秩序下預料將持續。就產業來說，這次疫情促進網上消費，同時也帶動優質企業進行調整，一些優質企業估值被低估，產生難得的投資機會。

債券方面，麥卡菲利指出，低利率持續，加上各主要央行實施購債計畫，都有利於風險債券的表現。隨着信貸評級的變動，部分墮落天使（即由投資級別債降級為高收益債）出現具吸引力的投資機會，但同時也看到信貸周期中需要規避的陷阱。

貨幣政策 央行 債券

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