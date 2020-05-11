台幣大升動用58億外匯準備 國泰金前四月獲利仍年增55%

國泰金控今（11）日晚間公布2020年4月稅後純益41億元，略低於今年3月時的44.6億元，跟去年同期42.5億元相比亦差不多；累計1~4月稅後純益達到276.1億元，較前一年度成長約55%左右，每股盈餘2.07元，目前居金控亞軍。

國泰金旗下子公司方面，自行結算4月稅後純益僅15.1億元，較前一個月的20.8億元再減少5.7億元，國壽發言人林昭廷副總表示，主要是因為新台幣4月大幅升值1.5%，導致匯率避險成本大增，動用了58億元外匯準備金，同時公司再向金管會申請多提存10億元補進去，所以獲利有少一點，但4月股債市場回穩，國壽也是有趁機實現股債利得，預期5月股市又比4月好一些。同時淨值也較上月明顯回升，截至4月底止淨值達到5,660億元，淨值比高達9%。此外，國壽持續強化價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期繳為主，4月新契約保費收入FYP金額為104億元、等價保費收入FYPE金額為41億元，單月 FYP 及 FYPE 業界排名皆第一。

至於另一子公司國泰世華獲利穩健成長，4月自結稅後純益22.5億元，維持上月22.7億元差不多水準，公司表示，本月維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質亦維持良好。其他子公司方面，國泰產險 4 月份個體簽單保費17.4億元，穩居市場第二。國泰證券各項業務穩定推展，4 月稅後純益6,631萬元。國泰投信各項業務穩定推展，4 月稅後純益6,698萬元。