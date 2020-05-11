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輸銀攜手經濟部祭優惠 估可挹注出口1,000億元成長動能

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

輸出入銀行為支持受疫情影響而發生營運困難之廠商，為持續擴大協助我國廠商爭取出口訂單，解決接單後備料及購買機械設備之資金需求，與經濟部共同推出「義氣相挺2.0」升級方案，在利息及輸出保險費用雙重優惠挹注下，估計可為我國出口創造近新台幣1,000億之成長動能。

輸銀指出，其中出口安心貸適用範圍更寬、優惠再加碼、紓困更有感，提供廠商貸款利率最高減碼年利率0.3%之優惠，凡屬受疫情影響之產業，符合經濟部國貿局登記之出進口廠商，無論新舊案，只要廠商為辦理出口拓銷、外銷所需之原物料（設備或零組件）進口、整廠整案輸出或參與海外政府採購案等業務所需，不限貸款期限長短皆可申辦，在疫情肆虐的艱困時期，輸出入銀行貼心送暖，相挺廠商力抗肺炎疫情。

此外，許多國外進口商紛紛告知出口商暫時無法還款或提出展延還款的要求，出口商對國外進口商的放帳風險已大幅提高，但部分辦理放帳保險的外商公司則因放帳風險提高，對出口商反而調高保費，出口商面對「出口業績下滑」與「避險保費提高」的雙重壓力，經營倍感辛苦。

義氣相挺2.0出口補保險方案幫助營運受影響的出口廠商減輕徵信費與保費的負擔。徵信費方面，放寬原徵信費免費優惠適用條件外，更提供首次申請買主徵信調查最低以三折計收徵信費之優惠，且所繳徵信費更可於投保後折抵保險費。

保險費方面，「託收方式(D/P、D/A)輸出綜合保險」、「記帳方式(O/A)輸出綜合保險」、「中小企業安心出口保險」，保險費率以A級國家等級計費，再以七五折優惠計收；「信用狀貿易保險」擴大優惠內容，開狀銀行位於指定國家者，最低以二折計收；其餘國家者一律以五折計收保險費；新增「全球通帳款保險」，新成立或續約保單之應繳保險費以七折計收，保單結算補繳之保險費以九折計收。

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