資本市場回穩 南山人壽4月自結獲利成長五成
受惠資本市場逐步回穩，實現資本利得，南山人壽今（11）日晚間公布自行結算4月稅後純益約為新台幣57.5億元，較去年同期成長50%；累計前四月稅後純益約為172.4億元，較去年同期成長45%，每股盈餘為1.35元。
南山人壽表示，4月份資本市場逐步回穩，南山人壽維持一貫穩健經營的原則，4月仍掌握市場波段，靈活調配資產配置，實現資本利得。南山人壽4月單月獲利約為新台幣57.5億，較去年同期成長50%。
南山人壽4月合併新契約保費約為新台幣77億元；4月份因投資市場氛圍仍傾向保守及台幣匯率優勢，美元儲蓄理財型商品銷售仍佳；另疫情帶動健康醫療商品需求，且銀保通路全面銷售醫療險商品，使意外險及健康險穩定成長，也有助整體新契約保費收入。
另外，南山人壽4月份個人意外及健康險新契約業績達新台幣7.95億元，相較3月份成長了26%；今年以來累計至4月為止，個人意外及健康險新契約保費收入達新台幣27.15億元，相較於2019年同期成長了約23%。
轉投資子公司南山產物在4月的總保費收入為4.33億元。個人險簽單保費收入為新台幣3.24億元，較去年同期減少2%，主要受新冠肺炎疫情影響，旅綜險業績停滯所致；而企業險簽單保費收入為新台幣0.90億元，則是較去年同期成長5%。整體來看，2020年截至4月的總保費收入為新台幣18.09億元，較去年同期成長6%。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言