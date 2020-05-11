力挺政府新南向 華銀海外信保基金業務連三年獲獎

華南銀行響應政府新南向政策不遺餘力，持續推展新南向業務，獲得海外信保基金108年度績優承辦銀行「總送保融資金額優等獎」、「新南向國家融資金額成長優等獎」、「分行送保件數及融資金額成長優等獎」三大獎項，除已連續三年獲獎，還每年多增加一項獎座。

華南銀行在董事長張雲鵬等高階主管率領下，由總行結合國內外分行，積極協助企業取得於海外營運發展所需資金，並強力支持政府推展新南向授信業務，截至2020年4月底，新南向國家授信餘額續創新高，達到新台幣704億元，雖有新冠肺炎疫情影響全球經濟活動，仍較去年底增加新台幣41億元、成長6.2%。

在新南向國家之布局方面，華南銀行規劃將持續擴張據點 ，未來將串聯新加坡、越南胡志明市、澳洲雪梨及菲律賓馬尼拉分行，以及越南河內、緬甸仰光代表人辦事處等據點，建立更完整的新南向金融服務，另將積極評估在東南亞及歐美等地設立新據點，以擴張海外金融版圖，跟隨台商投資布局的腳步。